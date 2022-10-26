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馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

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馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

編譯葉亭均／綜合外電
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特舊金山的總部，還貼出一段影片，內容是他抱著一個衛浴洗手槽走進大樓，馬斯克也在推特帳戶上把個人簡介改為「推特老闆」（ ChiefTwit），並且將在周五對推特員工發表談話。另一方面，消息人士透露銀行團已經把130億美元現金匯出，做為馬斯克收購推特的資金。

推特預期將在紐約時間28日下午5點前移交至馬斯克名下，雙方的律師和銀行人士都忙著進行最後的文書作業。

推特執行長伯蘭德（Leslie Berland）在周三給員工的備忘錄上表示，馬斯克本周會去推特總部，「伊隆（馬斯克）本周會在舊金山辦公室與大家見面，繞繞大廳，了解大家正在做的重要工作。對每個人而言，這只是和馬斯克許多會議與對話的開端，所有人周五都能直接聽到他談話」。

馬斯克同日在推特上貼出一段一片，內容是他抱著一個白色陶瓷洗手槽走進推特大廳，滿臉笑容。他推文說：「進入推特總部–讓它沉浸吧！」（Entering Twitter HQ – let that sink in!）馬斯克在此玩了雙關語，sink名詞為水槽，「sink in」意思是讓事實或想法逐漸被完全理解，而網路上之前曾玩過一波水槽迷因梗圖，馬斯克所說的「let that sink in」，是參考「let that sink in meme」（沉浸在迷因中吧、大玩水槽迷因）這句話。

這億萬富翁還把他的推特個人資料檔案改為「推特老闆」（ ChiefTwit），新增位置「推特總部」。

推特股價26日收盤上漲近1%至每股53.35美元，盤後又勁揚1%至53.92美元，非常接近馬斯克以每股54.20美元收購推特的價格。

華爾街日報報導，在馬斯克周二晚間向銀行團發出所謂的借款通知後，已啟動流程，讓銀行團在敲定債務合約的最終細節後將把資金匯入託管帳戶。報導說，銀行團現在已經匯出130億美元現金，一旦符合最終條件，馬斯克將能取得這些資金，在周五的最終截止日期前執行收購推特的交易。

完成交易將代表馬斯克數月來的「收購推特大戲」進入精彩橋段，期間歷經馬斯克大量累積推特持股、尋求推特下市、同意加入董事會、正式提出收購後又反悔，並與推特上演訴訟戰，推特股價也是跟著起起落落，劇烈波動。

許多推特員工對於馬斯克入主感到惶恐不安，因為潛在投資人被告知，馬斯克計劃裁員75%，並希望在三年內讓營收倍翻。

推特 馬斯克 舊金山

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