馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

全球首富馬斯克周三(26日)現身社群媒體推特在舊金山的總部,手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

全球首富馬斯克 周三(26日)現身社群媒體推特 在舊金山 的總部,還貼出一段影片,內容是他抱著一個衛浴洗手槽走進大樓,馬斯克也在推特帳戶上把個人簡介改為「推特老闆」( ChiefTwit),並且將在周五對推特員工發表談話。另一方面,消息人士透露銀行團已經把130億美元現金匯出,做為馬斯克收購推特的資金。

推特預期將在紐約時間28日下午5點前移交至馬斯克名下,雙方的律師和銀行人士都忙著進行最後的文書作業。

推特執行長伯蘭德(Leslie Berland)在周三給員工的備忘錄上表示,馬斯克本周會去推特總部,「伊隆(馬斯克)本周會在舊金山辦公室與大家見面,繞繞大廳,了解大家正在做的重要工作。對每個人而言,這只是和馬斯克許多會議與對話的開端,所有人周五都能直接聽到他談話」。

馬斯克同日在推特上貼出一段一片,內容是他抱著一個白色陶瓷洗手槽走進推特大廳,滿臉笑容。他推文說:「進入推特總部–讓它沉浸吧!」(Entering Twitter HQ – let that sink in!)馬斯克在此玩了雙關語,sink名詞為水槽,「sink in」意思是讓事實或想法逐漸被完全理解,而網路上之前曾玩過一波水槽迷因梗圖,馬斯克所說的「let that sink in」,是參考「let that sink in meme」(沉浸在迷因中吧、大玩水槽迷因)這句話。

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

這億萬富翁還把他的推特個人資料檔案改為「推特老闆」( ChiefTwit),新增位置「推特總部」。

推特股價26日收盤上漲近1%至每股53.35美元,盤後又勁揚1%至53.92美元,非常接近馬斯克以每股54.20美元收購推特的價格。

華爾街日報報導,在馬斯克周二晚間向銀行團發出所謂的借款通知後,已啟動流程,讓銀行團在敲定債務合約的最終細節後將把資金匯入託管帳戶。報導說,銀行團現在已經匯出130億美元現金,一旦符合最終條件,馬斯克將能取得這些資金,在周五的最終截止日期前執行收購推特的交易。

完成交易將代表馬斯克數月來的「收購推特大戲」進入精彩橋段,期間歷經馬斯克大量累積推特持股、尋求推特下市、同意加入董事會、正式提出收購後又反悔,並與推特上演訴訟戰,推特股價也是跟著起起落落,劇烈波動。

許多推特員工對於馬斯克入主感到惶恐不安,因為潛在投資人被告知,馬斯克計劃裁員75%,並希望在三年內讓營收倍翻。