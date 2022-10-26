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乾洗髮含致癌苯 聯合利華多款產品下架

記者顏伶如／綜合報導
聯合利華下架的部分乾洗髮產品。(取自食藥局)
聯合利華下架的部分乾洗髮產品。(取自食藥局)

俗稱「乾洗髮」(dry shampoos)的潔髮噴霧，可以在不必沖水的情況下讓頭髮恢復清潔乾爽，受到不少消費者喜愛，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指出，2021年10月之前製造的某些潔髮噴霧產品，成份中含有可能致癌的苯(benzene)，已被消費品大廠聯合利華(Unilever)美國公司宣布自願下架。

被列在聯合利華自願下架清單當中的幾款知名「乾洗髮」產品，包括 Dove Dry Shampoo Volume and Fullness、Dove Dry Shampoo Fresh Coconut、Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist、Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive等。

下架通知中指出，苯為致癌物質，可能透過口鼻吸入、食用或皮膚吸收進入人體，導致罹患血液癌症或俗稱血癌的白血病。食藥局新聞稿指出，聯合利華至今並未接獲消費者使用這些產品而出現身體不適的案例投訴。

食藥局呼籲消費者應該立即停用這些產品，並前往UnileverRecall.com網站查看如何辦理退費。

食藥局指出，各地零售商家已經接到產品下架通知，但聯合利華其他產品或相關品牌其他潔髮產品並未受影響。

藥局 致癌 癌症

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