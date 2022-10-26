聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈 稱「大規模殺人完美風暴」

24日在聖路易市中央視覺暨表演藝術高中開槍造成兩死七傷慘劇的槍手攜帶了超過600發子彈。圖為警方展示槍手的強大火力。(美聯社)

聖路易市警方25日持續調查前一天發生的中央視覺暨表演藝術高中槍擊 事件，並公布更多令人震驚的案情細節；偵查發現，兇手使用的是一支類似AR-15的半自動步槍，同時還攜帶600多發子彈；行凶時身上還放了張字條，稱是「大規模殺人槍手的完美風暴 」。

聖路易市警局局長沙克(Michael Sack)在記者會上透露，19歲的兇手哈里斯(Orlando Harris)去年才從該校畢業；警方在兇手身上發現一張他手寫的字條，說明行凶動機。哈里斯說他自己沒有朋友、沒有家人、沒有女友，而且終其一生都被孤立。

19歲兇嫌哈里斯被指預謀行凶。(取自推特)

這起悲劇造成二死七傷，兩名遇害者分別是61歲的體育教師琴‧庫茲卡(Jean Kuczka)，和15歲的十年級女學生雅麗珊迪亞·貝爾(Alexzandria Bell)。

沙克指出，哈里斯除了攜帶一把外形像是AR-15的長槍，還有超過600發子彈，有些彈匣綁在胸前，有些裝在袋子裡，其餘則藏在樓梯間。「情況有可能變得更糟，」沙克說。

當時在現場的許多人也都表示聽見哈里斯在走廊大喊：「你們都得死。」

另一方面，遇害者家屬和該校師生則沉浸在悲傷和哀悼中。

「我媽愛小孩，」庫茲卡的女兒艾比(Abbey Kuczka)告訴聖路易郵報記者，「她愛她的學生，我知道她的學生也把她當作母親一般喜歡她。」艾比說槍手衝進庫茲卡的教室，她用身體擋住學生，結果遭到殺害。

15歲的雅麗珊迪亞外向、活潑、喜歡跳舞，是舞蹈校隊的一員，更是父母的心頭肉。「無論我有什麼感受，我都可以跟她訴說，然後她會讓一切好轉，」雅麗珊迪亞的父親安德烈告訴KSDK電視台，「那就是我的寶貝。」

受傷的學生年齡都在15和16歲之間，情況穩定。其中四人受到槍傷或擦傷；另外三人則是在跳樓逃生時受傷或腳踝摔斷。

中央視覺暨表演藝術高中位於聖路易南區，校舍是一棟三層樓建築，七個出入口全部從內部上鎖，並且有警衛駐守；當天上午一名警衛發現哈里斯攜帶槍械企圖闖入校舍，立即通知校方報警。

沙克拒絕透露哈里斯後來究竟是如何進入教學大樓，以免有人有樣學樣；警方紀錄顯示，911熱線在上午9時11分接到報案電話；大批員警在15分趕到現場，其中還包括多名休班員警穿著便裝趕來。

9時23分，員警在三樓一間教室內發現哈里斯，前面堆滿了障礙物。哈里斯朝警察 開槍，警方立刻回擊並破門而入。25分，哈里斯將槍口對準警察，員警先發制人連開數槍；9時32分，哈里斯被制伏。

後來警方搜索現場發現，雅麗珊迪亞倒臥在走廊，當場死亡；庫茲卡在教室中被找到時還有生命跡象，但送醫後不治。