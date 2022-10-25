聖路易高中槍案3死6傷 19歲校友行凶被擊斃

密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

密蘇里州聖路易市一所高中24日爆發槍擊 案，造成三死六傷；美聯社報導，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中(Central Visual and Performing Arts High School)教學大樓，殺害了一名婦女和一名十幾歲的女生，射傷了另外六人，後來與學校警衛和獲報趕來的警察 展開槍戰，中彈身亡。

聖路易市警局局長沙克(Michael Sack)稍晚在記者會上表示，19歲的槍手哈里斯(Orlando Harris)去年才從該校畢業；沙克說，行凶動機仍在調查中，但「有人懷疑他可能患有某種精神疾病」；警方在案發後也搜索了哈里斯的住宅。

警方雖仍未公布另兩名罹難者的身分，但聖路易郵報(St. Louis Post-Dispatch)報導，死亡的婦女是該校的教師，琴‧庫茲卡(Jean Kuczka)；她的女兒說，槍手行凶時，庫茲卡衝到槍手和學生之間而中槍。另一罹難者則是一名16歲的女生。

學生用課桌椅堵門

槍擊案發生在上午9時過後，許多目擊者表示曾聽到嫌犯大喊：「你們都得死。」大部分學生嚇得用課桌椅將教室門口堵住，躲在角落裡瑟瑟發抖，部分學生則冒險跳窗逃生。

「我只聽到兩聲槍響他就衝進來了，」餘悸猶存的16歲女學生唐妮雅·高斯頓(Taniya Gholston)敘述當時的情景，「我想逃卻跑不動。我和他四目相對，但他的槍卡彈了，我才趁機逃出來。我看到地板上有血跡。」

九年級的奈拉·瓊斯(Nylah Jones)則說，她當時正在上數學課，兇手從走廊朝著教室開了幾槍，然後企圖進入教室，但卻被堵在門外，於是猛捶教室的門；這時候學生只能無助地躲在教室角落。

警衛機警及時通報

中央視覺暨表演藝術高中是一所特色學校，和另外一所以醫學 和生物科學為主的特色高中共用一棟三層樓磚造教學大樓。兩所學校分別有383名和336名學生。整棟教學大樓共有七個出入口，分別由七名警衛駐守，所有入口平常都會從內反鎖。案發當天上午，一名警衛發現一名男子企圖進入其中一個入口但不得而入，於是通知校方報警。

沙克局長指出，「由於這名警衛的及時反應，而且那道門的確暫時阻擋了嫌犯，為我們爭取到一些時間，」但他卻拒絕說明嫌犯最後是如何溜進校園得逞的。

警方報告指出，員警獲報抵達現場後，先是協助疏散所有學生，隨即展開搜捕，最後和嫌犯發生槍戰，嫌犯當場中彈身亡。為了安全起見，聖路易學區宣布當天所有學校全面對外封閉，並取消包括運動競賽在內的所有課後活動。