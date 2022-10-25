去年密州校園槍案4死 16歲少年24罪全認

去年11月30日在密西根州牛津高中槍殺四人的柯朗伯利(右)，24日對所有被控的24項罪名認罪。(美聯社)

密西根州牛津高中四人遇難的校園槍案發生近一年後，16歲槍手柯朗伯利(Ethan Crumbley)24日就被控的恐怖主義和一級謀殺等24項罪名認罪；他的父母因涉嫌此案的過失殺人而被關進監獄 ，兒子認罪後可能被傳喚上庭，對父母的槍枝看管不嚴舉證。

罹難者家屬24日在柯朗伯利認罪庭上相擁安慰。(美聯社)

柯朗伯利認罪前，檢方沒有與他達成任何協議。在被問到「是否故意槍殺其他學生」時，柯朗伯利稱「是」，認罪所有24項控罪。柯朗伯利撤回精神錯亂的辯護意圖，向法官表示明白可能面臨的處罰。奧克蘭 郡檢察官說：「我們不知道在全國其他州，大規模槍案的兇手是否也被控恐怖主義。」

一級謀殺在密州通常是被自動判處終身監禁，但青少年被控一級謀殺會有機會出席聽證，律師還可爭取較短刑期和假釋。

柯朗伯利的父母被控讓兒子輕易接觸槍和無視他需做精神治療，可能面臨兒子上庭對自己作證。法院下達了禁止父母與兒子接觸令，柯朗伯利沒與父母說過話。

儘管校園槍案的槍枝基本為家長所有，但鮮見父母被控罪。柯朗伯利的母親曾在社群媒體 說，槍是送給兒子的聖誕禮物。柯朗伯利承認槍是自己出錢讓父親買的，槍沒有上鎖，也未放在安全地方。

槍案發生時柯朗伯利15歲，他當天沒有異常表現，但去年11月30日的行為曾引起警覺，一名老師發現他的一張畫：槍口處的字是「思想不會停止」，飛出的子彈寫著「鮮血淋漓」。柯朗伯利的父母拒絕將兒子接回家，校方要求他們48小時內為兒子安排精神諮詢。

事發前一天，一個教師發現柯朗伯利用手機搜尋子彈，校方立刻聯繫他的母親，但母親發簡訊給兒子說：「我不生你的氣，你要學會不被抓住。」

事發當天，柯朗伯利在書包裝上手槍和50發子彈帶到學校，在廁所裡掏出槍開始濫射，警方趕到後將其逮捕，發現他的槍裡還有18發子彈，一名警員說：「如果我們不是迅速趕到，他會將子彈全部射出。他奪走了四條性命，希望他被判終身監禁不得假釋。」

法官定明年2月9日開始聽證，以確定是判處終身監禁不得保釋，還是考慮他的年齡而判較短刑期並有機會假釋。