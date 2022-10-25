川普事業王國版圖縮水 訴訟纏身

川普集團遭紐約檢方以稅務詐騙等罪名起訴的刑事案件審理流程24日展開，讓川普家族企業前景受到矚目。圖為位於紐約市曼哈頓的川普大樓。(美聯社)

川普 集團(Trump Organization)遭曼哈頓 檢方以稅務詐騙等罪名起訴的刑事犯罪案件，24日展開陪審團遴選，川普的家族企業前景如何，備受矚目；紐約時報分析，前總統川普雖然沒有遭到起訴，但他一手創立的事業王國，正是後來問鼎白宮的跳板，川普集團遭起訴讓川普頗為難堪。

川普剛上台之際，家族企業被看好可望大發利市。川普集團風光不已，除了推出新旅館，在世界各地都有剪綵開幕儀式，旗下高爾夫球俱樂部則成為不少賽事的舉辦地點。掌理集團營運的川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)當時曾說：「天時地利都已具備(The stars have all aligned)。」

紐約時報報導，五年後的現在，艾瑞克‧川普所形容的順風順水，優勢已經消退。訴訟纏身川普集團暫停擴張，重心放在維持現有產業，就連曾是川普支持者熱門聚集地點的華府川普飯店也已轉手賣人。

報導指出，以目前狀況看來，案情發展似乎顯示民主黨籍曼哈頓區域檢察官 白艾榮(Alvin L. Bragg)占上風，長年擔任川普帳房的川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)已經認罪，並且同意成為檢方證人。

麥克勞林與史特恩律師事務所(McLaughlin and Stern)合夥人、前任曼哈頓區域檢察官霍維茲(Daniel J. Horwitz)分析，能把一家公司前任財務長找來當王牌證人，「簡直是檢察官的夢想」。

報導分析，在估計歷時一個多月的審訊過程爭，川普集團律師團的辯護策略將以魏索柏格為代罪羔羊，指稱魏索柏格背著川普家族逃漏稅，所有罪行都是魏索柏格一人所為。川普集團律師可能也會向法院主張，魏索柏格是在遭受檢方威脅之下，不得不同意出任證人，若不配合就會多坐牢好幾年。根據魏索柏格認罪協議，定罪之後將面臨5個月有期徒刑，如果表現良好，服刑100天後即可獲得假釋。

魏索柏格辯護律師葛拉凡特(Nicholas Gravante Jr.)指出，如果魏索柏格作證時說謊，恐遭法官判處15年有期徒刑，因此魏索柏格與檢方、川普集團律師團都有開會協商，「以確保作證時能夠一切順利」。