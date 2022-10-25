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美洽救女籃球星 俄方提高換囚條件

記者張聲肇／綜合報導
女籃選手格林納今年2月在莫斯科機場，因行李中的電子菸含大麻油成分而遭逮捕，被判刑九年監禁。美國政府可能透過換囚方式，讓她和因另案被捕的前海軍陸戰隊員重獲自由。(路透)
女籃選手格林納今年2月在莫斯科機場，因行李中的電子菸含大麻油成分而遭逮捕，被判刑九年監禁。美國政府可能透過換囚方式，讓她和因另案被捕的前海軍陸戰隊員重獲自由。(路透)

女籃選手格林納（Brittney Griner）今年2月從紐約飛往莫斯科謝瑞米提耶佛(Sheremetyevo)機場時，被俄國海關查到她行李中的電子菸裡含有大麻油成分，而遭到逮捕，8月被判刑9年。她已提出上訴，訂25日出庭。

10月18日是格林納32歲生日，支持者再度呼籲政府加緊讓她回到美國的腳步。

目前她最有可能獲釋的機會，是透過美俄之間交換囚犯。美國原打算拿俄國軍火商包特（Viktor Bout）換她和前陸戰隊員惠藍（ Paul Whelan），但俄國不斷提高條件，這宗換囚交易最後人數可能多達5人。

致力替海外美國囚犯爭取自由的前新墨西哥州長李察森（Bill Richardson）曾於9月和俄國人談過，10月，他告訴有線電視新聞網(CNN)，「我想，至少要2換2吧。」

俄國方面認為，包特的「行情」還不足以交換兩名被美方認為「冤獄」的囚犯，理由有二：連判刑法官都說他是遭到誘捕的，該提早釋放；他的律師季蘇（Steve Zissou）說，包特已服刑14年，再5年也該獲釋了，因此，美國要拿他換囚，只能換到一人，換不到兩人。

季蘇說，「我現在深信，如果雙方肯一換一，包特換格林納，她明天就可以回到美國，要換回惠藍，就得另尋人選了。」

俄國官方公開提到的人選瑟雷茲內夫（Roman Seleznev），卻是讓美方頭疼的人物。他是俄國國會議員的兒子，所犯罪行要關到2037年才能釋放。

這名俄國囚犯2016年被定罪，罪行是駭入數百家企業的電腦盜取資料然後轉賣，讓美國人遭受詐騙損失共計1億6900萬元，檢方稱之為「史上最大咖的信用卡竊賊」。瑟雷茲內夫的律師說，目前為止美方或俄方都沒人和他聯絡可能換囚事宜。

另一名爭取被換回俄國的在美囚犯是8月才被引渡過來的加密貨幣交易商維尼克（Alexander Vinnik）。他2017年在希臘被捕，隨後被引渡到法國。他的法國律師貝羅（Frédéric Bélot）籲請俄國政府救他，因他妻子過世，子女嗷嗷待哺，「完全出於人道理由。」。

俄國 新墨西哥州 大麻

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