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執法單位有偏見？印地安原民失蹤連連 FBI設資料庫、強化追查

編譯洪毅／綜合23日電
新墨西哥州的原住民在聖他非遊行，呼籲聯邦重視原住民權益。(美聯社)
新墨西哥州的原住民在聖他非遊行，呼籲聯邦重視原住民權益。(美聯社)

失蹤人口不分族裔，但是印地安原住民權益提倡人士表示，執法體系對原住民族的不公問題於部分地區存在；有鑑於此，聯邦調查局(FBI)近日開設原民失蹤人口資料庫，以期能強化原民失蹤人口調查網，給近200名失蹤原民人口家屬一個交代。

有線電視新聞網(CNN)報導，在印地安原住民失蹤人口家屬及法律界的奔走下，FBI終於在近期架設原住民失蹤人口資料庫，包括照片，已知最後行蹤及時間，失蹤時的年齡及性別等，目前該資料庫列檔的失蹤人口已近200人。

聯邦執法機構介入印地安原住民失蹤人口問題，主因是包括部分執法單位對原住民的偏見依然存在，或是文化、地理等因素，導致地方執法機構鞭長莫及、愛莫能助等。

曾經手17件印地安原住民失蹤或遭殺害的案子的律師達琳·戈麥斯(Darlene Gomez)表示，她相信部分執法單位對原住民的報案愛理不理，投注的心力不足，甚至將責任反推給報案人或被害人，如此態度加劇少數族裔處境不公的問題，還助長部分原住民對警察的不信任。

戈麥斯說，地理因素也是印地安原住民與執法單位之間的往來依然處於不利地位的原因之一，例如在部分原住民社區，最近的警察局可能在200哩外。

納瓦荷保留地警長諾恩(Daryl Noon)也是失蹤的印地安原住民家屬之一，他承認警局的調查可能沒有「盡其所應、盡其所能」；戈麥斯則說，原住民地區的警局有資源不足的問題，例如可能人力資源稀缺到走進局內發現空無一人。

一匿名FBI探員則表示，有警察反映一些案子牽涉到家中親人間的問題，因為不想要親人入獄而不願與警方合作；他還說，部分印地安原住民社區沒有在屋外加裝監視器的習慣，也影響警方的調查能力。

在種種不利因素下，一名親人在1986年失蹤、至今仍下落不明的納瓦荷(Navajo)原住民表示，真實的失蹤人口，肯定比FBI資料庫列檔的數字高得多。

FBI探員們表示，他們希望藉由印地安原住民失蹤人口資料庫的建置，激起更多民眾對此的注意，以幫助他們及各地執法機構將案情查得水落石出。

原住民 FBI 警察

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