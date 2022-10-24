機位太窄嗎？ 想聽大家意見 FAA問卷11月1日截止

聯邦航空管理局準備制訂班機座位的最低尺寸要求，正在徵詢民眾意見。圖為美國航空公司的經濟艙。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)表示，旅客似乎不太滿意航空公司縮小機位與伸腿空間。聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)呼籲民眾在11月1日公眾意見徵詢期結束之前表態，否則機艙座椅可能變得更窄。

國會山莊報(The Hill)報導，FAA自8月起徵詢公眾對商務航班機位最低標準尺寸的意見，以回應國會強制進一步檢視旅客舒適度及疏散安全性的疑慮。

截至本月19日，已有超過1萬3000人表達意見，許多人抱怨民航機乘客座位前後的位置狹窄、座位太小且伸腿空間不足。

舒默呼籲民眾在11月1日公眾意見徵詢期結束之前勇於表態，以免FAA決定毋需採取進一步措施。

紐約媒體「史泰登島 先進報」(The Staten Island Advance)18日報導，聯邦參院 多數黨領袖舒默發表聲明表示，「FAA正悄悄徵詢公眾評論對機位大小的意見，我猜並非所有旅客都有參與、接觸FAA。」

舒默另在記者會上分享他對民航機機位空間縮小的看法，同時再次呼籲大眾踴躍透過官網(https://www.regulations.gov/document/FAA-2022-1001-0001)、郵件或傳真表示意見。

FAA目前尚未針對客機座位的最小長、寬，以及前後排座位間隔訂定標準。

路透報導，兩排機位的間隔通常介於30吋到31吋，目前間隔最窄的是美國廉價航空 「精神航空」(Spirit Airlines，28吋)。

「民航乘客權利」(Flyers Rights)團體積極為乘客爭取更多空間，該團體表示，在1980年代初期，國人平均身材較小，民航機乘客座位前後的平均距離在35吋到31吋之間。

國會2018年10月要求FAA評估航空公司的機位大小並訂定最小規格，FAA進行審查並研究模擬評估後於2022年3月提交報告指出，「關於疏散的額外數據可能具有參考價值」；FAA要求所有民航機旅客必須能在「模擬的緊急狀況下」約90秒撤離，但此規定沒計列老弱婦孺及行動不便的旅客。