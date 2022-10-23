無證客9月逮捕近23萬人次 創年度新高

圖為來自委內瑞拉的無證客本月13日從墨西哥奇瓦瓦州的華雷斯市，涉水跨河，非法進入美境。(美聯社)

美國海關邊境保護局21日公布最新數據顯示，非法越境人數9月再創年度新高，來自委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜的無證客 尤其激增。數據反映出的是：某些國家經濟政治現狀惡化，美國經濟實力相對較強，以及川普執政時期訂下的第42號防疫令庇護限制執行寬鬆不均。

美墨邊境9月攔截非法越境者22萬7547人次，是拜登總統任期內第三高月份；比8月的20萬4087次增加11.5%，比2021年9月的19萬2001次增加18.5%。截至9月30日的財政年度攔截無境移民 總次數達238萬次，比前一年173萬次增加37%；8月的年度總次數首度破200萬，是川普2019年總統任期內最高水平的兩倍多。

委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜無證客9月共計被攔截近7萬8000次，過往占大多數的墨西哥 和中美洲北部三國瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多無證客被攔截次數約5萬8000次。如此顯著地理變化，至少部分原因是因外交關係緊張，美國無法依據第42號行政命令將無境移民驅逐回委內瑞拉、古巴或尼加拉瓜，結果他們大都被放入美國再追究移民案件。

第42號令屬公衛規範，為防止疫情擴散，暫停庇護申請權；自2020年3月實施以來，該令已被應用240萬次，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多無證客受影響最大。

美國和墨西哥官員21日表示，10月12日美國開始根據第42號令將委內瑞拉人驅逐到墨西哥，委內瑞拉無證客進入美國人數下降了80%。與此同時，拜登政府承諾為最多2萬4000名委內瑞拉移民提供人道假釋，條件是他們必須提供財政擔保人、透過線上申請並從機場入境；申請模式類似俄烏戰爭後逃來美國的上萬名烏克蘭人。

拜登政府曾試圖在5月結束第42號令，但被聯邦法官阻止；於是有了專為委內瑞拉無證移民而設的入美規定。委內瑞拉已連續第二個月成為僅次墨西哥的越境人數第二大國籍；委內瑞拉人9月被攔截3萬3804次，比8月2萬5361次增加33%。古巴人9月被攔截2萬6178次，比8月的1萬9060次增加37%；尼加拉瓜人被攔截1萬8199次，比8月的7298次增加55%。

上述無證移民流動數據是11月期中選舉前的最後一次月度讀數。忙著為競選衝刺的共和黨人刻意強調此問題；眾議院國土安全委員會共和黨人得知數據後22日發聲明嘲諷道：「這一定是在開玩笑。」