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想買便宜機票 今明年皆難如願

編譯周芳苑／綜合22日電
近期機票價錢不低，業者估計明年也降不下來。圖為在波士頓的羅根國際機場。(美聯社)
近期機票價錢不低，業者估計明年也降不下來。圖為在波士頓的羅根國際機場。(美聯社)

近來很難買到便宜機票，明年也不樂觀。

由於人員短缺、飛機延誤、航空公司歷經市場崩潰後採行保守時間表，機位有限，再加上航空業者將燃油及其他成本上漲轉嫁顧客，機票價格居高不下。

機票交易網站 Scott's Cheap Flights 創辦人凱斯(Scott Keyes) 說，即將到來的假期機票價格又會變得昂貴，航空公司握有主導權。

訂位網站 Hopper 數據顯示，美國境內機票價格5月攀至最高點，年底假期價格也將高於去年 ，感恩節假期機票平均274美元，較2021年上漲19%，聖誕假期往返機票390美元，較去年大漲40%。

美國三大航空業者達美(Delta)、聯合航空(United)和美國航空(American)第三季都獲利、收入創紀錄，在訂位需求強勁及聯名信用卡消費續增下，今年底前可望保持獲利。

疫情初期飛航業務崩潰、航空業虧損累累，今昔大不同。

儘管通貨膨脹、利率上升，消費者不願放棄度假、而且進辦公室的時間表有彈性，訂票需求仍大；聯航執行長柯比(Scott Kirby)19日在季度電話會議上稱， 這就是為什麼淡季9月業績創第三高紀錄。

針對運載量，達美預計明年夏天才能完全恢復2019年水準， 美航明年可能恢復到疫情前的95%至100%。美航今年第四季運載量較2019年少7%，聯航和達美更較三年前少10%、9%。

儘管航班縮減，美國三大航空公司營收都較2019年增加，客戶甚至願意花更多錢升等，美航執行長伊頌(Robert Isom)說，高等艙需求增加5%至10%，顧客想要善待自己，這種現象將繼續。

航空業人員仍短缺，尤其是飛行員，航空公司被迫縮減航班，小城市首當其衝。

此外，最大飛機製造商因勞力和供應鏈問題難以增加產量導致交貨延遲，航空公司運載量受限；柯比認為，還要好幾年才能解決。

最新數據顯示，機票9月較去年上漲近 43%，與繁忙的8月相較幾乎持平。

由於機位有限，航空業主管建議乘客及早預訂，今冬預訂明年夏季機位都不嫌早，此外，航班起飛前可能發生變化，須留意。

疫情 柯比 營收

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