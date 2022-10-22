西雅圖地標「太空針塔」看不見 空氣品質連2天全球最糟

西雅圖連續兩天成為全世界空氣品質最糟的城市，原本無論從市區任何一處抬頭即可看見著名地標「太空針塔」，如今已幾乎完全隱藏在霧霾中。(美聯社)

由於先天的地理環境，又逢乾旱天氣及喀斯喀特山脈(Cascade Range)野火，導致西雅圖 在19及20日，連續兩天成為全世界空氣品質最糟的城市，達到對健康「非常有害」的級別；而氣象機構預測，西雅圖糟糕的空氣品質可能至少持續到周末。

華盛頓郵報報導，西雅圖自19日起，空氣品質指標(AQI)升高到240；「PM 2.5」的空氣懸浮微粒總量則是世界衛生組織(WHO)建議值的38倍。

這些數據，讓西雅圖在這兩天超過中國北京 、印度德里等因霾害而惡名昭彰的都會，成為全球空氣品質最糟的城市；國家氣象局(NWS)在西雅圖的氣象學者瑪迪·克里斯特爾(Maddie Kristell)表示，這個事實「令人震驚」。

現在的西雅圖，霧霾嚴重到已無法用肉眼辨識幾個街區外的建築物，地標「太空 針塔」幾乎完全隱藏在霧霾中，居民必須佩戴口罩才能避免吸入過多懸浮微粒及刺鼻的煙霧味。

學者們建議，最近民眾應盡量待在室內並使用空氣清淨機；但儘管如此，目前西雅圖的室內AQI依然超過100，對於體質較弱的民眾依然是有害的。

西雅圖AQI達240，空氣品質屬於紫色的「對健康非常有害」級別，對健康的危害不限於特定群體；至於PM 2.5超標，則會對呼吸及心血管系統造成影響，並影響兒童的學習及認知發育能力，而且可能還有更多未知的傷害。

造成西雅圖空氣品質惡劣的主因，是市區東方喀斯喀特山脈野火造成的霧霾，又逢高溫乾燥而使火勢更加惡化；西雅圖16日的氣溫達88度，創下晚秋紀錄，而整個華盛頓州，自6月以來就幾乎沒有降雨，全州56%的地方目前都陷入乾旱。

氣象局預測，西雅圖要到21日或22日以後才會降雨，屆時空氣品質才有好轉的機會。

事實上，整個西岸的空氣品質正迅速惡化，達體感可知的程度：近期一份研究指出，2006年至2010年間，全國只有不到50萬人在一年中，至少會有一天面臨PM2.5總量達特別高的情形；但在2016年至2020年間，此數字暴增至800萬人以上。