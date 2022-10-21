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大學新生連減3年 「後新冠反彈回升」夢碎 網路學校人數逆升

記者張聲肇／綜合報導
「全國學生清點組織」資料顯示，學生人數衰退最嚴重的是中西部和東北部一些原本就傾向「來者不拒」的私立大學院校，名校仍熾手可熱。圖為學生進出柏克萊加州大學。(美聯社)
「全國學生清點組織」資料顯示，學生人數衰退最嚴重的是中西部和東北部一些原本就傾向「來者不拒」的私立大學院校，名校仍熾手可熱。圖為學生進出柏克萊加州大學。(美聯社)

大學入學人數連三年下跌，打破 「後新冠反彈回升」的期望；不過，今秋註冊入學人數比去年只減少1.1%，不像疫情爆發頭兩年各降6.5%。

非營利團體「全國學生清點組織」(National Student Clearinghouse)20日發布報告，指今年美國各大學院校總人數比2020年疫情來襲前少了150萬人。

該組織研究中心主任沙皮若(Doug Shapiro)說，「我當然不會把這情況稱作復甦，註冊人數經過連兩年歷史性大跌，到現在仍不見回升，尤其連新生也不見增加，特別令人困惑」。

今年秋季班少數還能看到學生人數逆勢增加的，是非洲裔大學院校和網路學校，顯示學生選擇學校的「標準」已經改變。

新冠大流行前的十年，大學入學人數已逐年下滑，今年只是恢復了那段時間緩步下滑的趨勢，原因包括擔心要償還學貸，以及「替代」學位不難取得。

「全國學生清點組織」資料顯示，學生人數衰退最嚴重的是中西部和東北部一些原本就傾向「來者不拒」的私立大學院校，名校(含聲譽卓越的公立大學)仍熾手可熱。

可以遠距上課的網路學校，今秋在學學生比去年增加3.2%，18到20歲入學人數則比2020年秋季連續兩年都增加23.4%。

線上學生人數達20萬的西部州長大學( Western Governors University)校長鮑爾席佛(Scott Pulsipher)說，其中18到24歲的學生五年前僅占學生總數的6％，如今躍升到11%。

他說，吸引年輕人上網路大學的主要因素是：學費低而「價值」高，很多家庭付不起由美麗校園、宏偉體育館、豪華宿舍堆疊起來的「大學校園生活」費，寧願讓子女把錢投資到直接和「教與學」有關的教育上面。

今年20歲的魏格(Ryan Weger)在疫情期間就讀這所大學花了7000元，不到一年就拿到學位，同時通過考試，獲得七張技術證照，現在在維吉尼亞州北部的亞馬遜資料中心擔任技術員，年薪6萬5000元。

疫情 維吉尼亞州 鮑爾

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