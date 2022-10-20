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華郵：新冠病歿率 去年底白人趕超其他族裔

記者張聲肇／綜合報導
去年10月中是白人新冠死亡率「趕上」其他族裔的轉折點，白人的死亡率有時還超過其他族裔。(Getty Images)
去年10月中是白人新冠死亡率「趕上」其他族裔的轉折點，白人的死亡率有時還超過其他族裔。(Getty Images)

華盛頓郵報19日報導，去年10月中是白人新冠病歿率「趕上」其他族裔的轉折點，白人的病歿率有時還超過其他族裔。

根據疾病防治中心2020年4月以後的資料，去年底起，感染新冠病毒死亡的比率，白人和其他族裔約略相當；把年齡因素列入比較的話，此期間白人的病歿率還略超過非裔和拉丁裔。

新冠病毒本來就對老年人和高血壓、糖尿病和肥胖症者不利，而非洲裔「高糖胖」比率偏高，因此病疫初期和急速擴散時期，重症和死亡比率非洲裔遠高於白人。

但這病毒也特別容易感染不打疫苗的人。民調顯示，不打疫苗的，共和黨人偏多。田納西州法葉特郡小鎮居民威爾遜(Skill Wilson)就是這樣的共和黨人。

威爾遜仗著自己一輩子不曾吃過一顆藥的健壯底子，不打疫苗不打緊，還夥同許多「同厭」疫苗者上電視、社媒大力抨擊政府的疫苗政策，他太太賀莉(Hollie)不堪其擾，最後宣布「家裡不談新冠」的獨立宣言，總算圖個安靜。

但是，這位「100％相信個人自由」、「寧願不打疫苗也樂於承受後果」的小鎮白人，去年底染疫一個月後，於今年1月23日病逝，得年59。當時法葉特郡的感染率已飆到40.5%。

從接觸病毒機會、醫療資源分配等觀點看，非裔、拉丁裔和原住民比白人死於新冠病毒症的機率高60％。但隨著病毒的演化和疫情的擴散，現代政治竟成為它提高毒性的最佳工具。

華郵分析，疫情爆發初期，非裔死於新冠的機率是白人的三倍多，到2020年底，病歿率開始拉近，不是因為非裔死亡人數減少，而是白人死亡人數「匪夷所思」地增加。

2021年夏季，疫苗大舉上市後，病歿率大降。接著變種病毒出現，連打過疫苗的人都可能感染，但人民對「體制」的信任感降低，無疑也降低了疫苗可防重症和死亡的功效。

Delta變種病毒肆虐2021年9月達到尖峰，族裔間的染疫病歿率開始拉近。從10月底到12月底，白人染疫病歿率高於非洲裔。

華郵說，反對疫苗還不是白人病歿率飆高的最大原因，最可能的原因是保守派白人蔑視政府(包括川普政府)與專家，認為規定戴口罩等防疫常識就是剝奪他們的選擇自由。

疫苗 非裔 變種病毒

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