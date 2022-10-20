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迪士尼樂園漲價人潮仍洶湧 遊客抱怨服務品質降

編譯彭尚興／綜合19日電
迪士尼公司宣布全面調漲旗下所有樂園、度假村、飯店及遊樂設施項目在「較繁忙季節」的價目表，平均漲幅約為一成。(美聯社)
迪士尼公司宣布全面調漲旗下所有樂園、度假村、飯店及遊樂設施項目在「較繁忙季節」的價目表，平均漲幅約為一成。(美聯社)

打算在即將到來的聖誕假期前往加州迪士尼樂園度假嗎？打包前最好先做足荷包大失血的心理準備。

本月稍早，迪士尼公司宣布全面調漲旗下所有樂園、度假村、飯店及遊樂設施項目在「較繁忙季節」的價目表，平均漲幅約為一成，超過目前8.2%的全國通貨膨脹率。迪士尼幾乎年年漲價，而且許多過去免費的服務項目，例如採取先來先預約的FastPass快速通行，早已被收費制的精靈免排隊通行證(Genie+)取代。

據有線電視新聞網(CNN)報導，假如一個四口之家，一對父母和兩名三到九歲的子女，最近要到加州迪士尼樂園遊玩的話，一天下來的花費，包括停車、兩個園區之間的無限次自由進出、還有精靈通行證，約為1086元。一個月前，同樣項目的價格為988元，上漲了近10%。這還不包括飲食，購買玩具和紀念品的支出。

鐵粉們似乎不太能夠接受這波漲價。歷史悠久的迪士尼粉絲網站wdwinfo.com執行長沃納(Pete Werner)認為，迪士尼的新價格策略是要從「較少的遊客身上賺取更多的利潤。」他指出，從每次造訪的人均消費支出來看，迪士尼公司故意忽略長期粉絲和季票持有人，而將焦點放在專程而來的觀光客身上，因為他們更願意掏腰包。

沃納更抱怨說迪士尼的服務品質並沒有隨著漲價而提高。「在我看來，迪士尼的品質遠不如新冠疫情之前，但價格卻上漲了不少。」

儘管如此，加州迪士尼樂園和佛州迪士尼世界的遊客卻不見減少。一位來自馬里蘭州的遊客維多莉亞·偉德(Victoria Wade)特別選在周一造訪迪士尼樂園，結果發現人潮照樣洶湧，而且許多人還額外花錢購買精靈通行證。「結果專供精靈證使用的閃電通道(Lightning Lane)人龍幾乎和候補排隊的人龍一樣長，」偉德說。

迪士尼公司表示，所有的遊樂設施都會根據不同的時段，提供不同的價位，讓遊客有更多的選擇。CNN報導指出，迪士尼樂園2月的周二門票價格，就比12月的周六便宜了許多。精打細算的消費者﹑必須做好功課，上網搜索不同的時段價位，才能撿到便宜。

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