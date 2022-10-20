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抖音短片指控 亞洲餐廳員工怠慢非裔客

記者顏伶如／即時報導
抖音用戶湯妮‧弗瑞尼分享拍攝於一家亞洲自助餐餐廳的短片指出，她與友人因為身為非洲裔而遭女服務員怠慢，故意忽略她桌上需要收取的餐盤。(Getty Images)
抖音用戶湯妮‧弗瑞尼分享拍攝於一家亞洲自助餐餐廳的短片指出，她與友人因為身為非洲裔而遭女服務員怠慢，故意忽略她桌上需要收取的餐盤。(Getty Images)

抖音(TikTok)用戶湯妮‧弗瑞尼(Toni Freeney)日前分享拍攝於路易西安納州查爾斯湖市(Lake Charles)一家亞洲自助餐餐廳的短片指出，她與友人因為身為非洲裔而遭女服務員怠慢，服務員只幫其他客人收拾餐盤，卻故意忽略她桌上需要收取的餐盤。弗瑞尼發文寫道：「別再說非洲裔不給小費了！我們小費都給很多，只不過我們不容許這種令人無法接受的服務態度。」

弗瑞尼的兩分鐘視頻10月7日透過@coachtonifreeney帳號發表後引起網友熱烈討論，迄今已有超過25萬2200瀏覽人次，2萬3000多個按讚次數。

由兩段短片剪輯而成的視頻中，弗瑞尼指控亞洲自助餐餐廳女服務員故意忽略她與同行友人，因為兩人都是非洲裔的關係。她說，桌上有著需要收拾的剩菜餐盤，但女服務員卻只幫其他客人收拾，對於她這桌則數度視而不見。她說，至少一名女服務員看到了她桌上堆著的餐盤，卻未前來把餐盤收走，而是跑去招呼別桌客人。

弗瑞尼在發文中寫道：「別再說非洲裔不給小費了！我們小費都給很多，只不過我們不容許這種令人無法接受的服務態度。為什麼亞洲人都這樣？拜託有人跟我解釋一下，因為這種事情太常發生了。」發文中寫道，跟餐廳經理反映問題，「她還企圖說謊」。

視頻畫面字幕則加註：「我跟經理講過之後，她遭到懲處了。」

弗瑞尼的視頻引起網友熱議，有抖音用戶回應寫道，問題似乎淪為「自我實現預言」(self-fulfilling prophecy)，因為餐廳員工覺得非洲裔客人不給小費，所以不願提供服務，因為沒有獲得服務，「於是我們也就不給小費」。

另一名抖音用戶則說，向經理反映問題的作法是對的，「我們通常就是不給小費就直接離開，結果促成了刻板印象」。也有網友留言，稱曾碰到相同狀況，「我丈夫跟我就遇過一模一樣的事情，我們留了0.3元小費，因為如果不給小費，他們不會記取教訓的，給30分錢做為小費，他們肯定會記住」。

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