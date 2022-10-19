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NASA公開韋伯望遠鏡新照 揭「創生之柱」宇宙美景

NASA公開韋伯望遠鏡新照 揭「創生之柱」宇宙美景

編譯周辰陽／即時報導
「創生之柱」此前曾由哈伯太空望遠鏡於1995年率先進行觀察，拍下太空觀察家視為「經典」的照片（左）。NASA則於19日發布韋伯太空望遠鏡拍下的高度精細新影像（右）。(美聯社)
「創生之柱」此前曾由哈伯太空望遠鏡於1995年率先進行觀察，拍下太空觀察家視為「經典」的照片（左）。NASA則於19日發布韋伯太空望遠鏡拍下的高度精細新影像（右）。(美聯社)

CNN與今日美國報報導，美國太空總署（NASA）19日發布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍下的著名「創生之柱」（Pillars of Creation）高度精細新影像。

在這張壯觀的美景照中，可見到3個由星際塵埃與氣體構成的若隱若現塔樓，還有著無數新形成的恆星點綴。

「創生之柱」坐落在距離地球約6500光年的巨蛇座鷹星雲（Eagle Nebula），此前曾由哈伯太空望遠鏡於1995年率先進行觀察，並拍下太空觀察家視為「經典」的照片。新的恆星就在這些神祕的宇宙塵埃和氣體柱內醞釀，正是該區域贏得「創生之柱」名稱的原因。

美國太空總署（NASA）19日發布了韋伯太空望遠鏡所拍下的著名「創生之柱」高度精...
美國太空總署（NASA）19日發布了韋伯太空望遠鏡所拍下的著名「創生之柱」高度精細新影像。(美聯社)

根據報導，韋伯太空望遠鏡利用近紅外線照相機（NIRCam），讓天文學家對該區域進行更仔細的新觀察。如CNN記者寫道，「瞥過一些滿是星塵的羽狀物，揭露更多發出亮紅色光芒的幼兒期行星」。

NASA在新聞稿表示，在這張照片中，新形成的行星是「搶鏡者」（Scene-stealers），「這些是明亮的紅色天體，通常擁有繞射尖光（Diffraction Spikes），位在其中一根星塵柱外，當氣體與星塵的柱子內部形成足夠質量的凝聚物（Knots）時，它們開始在自身重力作用下坍陷，慢慢升溫，最終形成新的恆星」。

韋伯太空望遠鏡 NASA

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