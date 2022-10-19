餐廳老闆控他為「開業25年最粗暴客人」 名主持人柯登致電道歉

英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》主持人柯登。資料照片。（路透 & Sipa USA）

英國 喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》（The Late Late Show）主持人柯登（James Corden）近日一度被紐約一家餐廳老闆下了暫時禁令，原因是他兩度對職員表現得「極其惡劣」（Extremely Nasty）。

根據BBC報導與貼文，紐約熱門餐廳「巴爾薩澤」（Balthazar）老闆麥納利（Keith McNally）17日上IG發文，抨擊「柯登是一位極有才華的喜劇演員，卻是個小白癡（A Tiny Cretin of a Man）」，只因為點的餐出了一些差錯，就成了餐廳自25年前開業以來，「對我巴爾薩澤的服務生最粗暴的客人」（The Most Abusive Customer）。

麥納利在IG貼文列出了兩分經理報告，第一起事件發生在6月，當時柯登到巴爾薩澤用餐，吃了主菜後叫來經理，接著展示了一根頭髮。

麥納利說，雖然這事情糟糕透頂，但在所有餐廳都會非常偶然發生，經理也立刻深表歉意，但柯登態度極其惡劣，稱「立刻給我們另一輪的酒，還要搞定我們到目前所有的酒」，接著揚言「這個樣子，我可以在Yelp或之類的網站寫上任何惡劣的評論」。

第二起爭執則發生在10月9日，柯登帶著妻子到巴爾薩澤吃早午餐。柯登的妻子點了附葛瑞爾起司跟沙拉的蛋黃煎蛋捲，但柯登在上餐的幾分鐘後叫來服務生，跟她說有一點蛋白跟蛋黃夾雜在一起。巴爾薩澤的工作人員重做了餐點，但「不幸的是送餐時附了自製薯條、而不是沙拉」。

麥納利引述的經理報告稱，「柯登這時候開始對著服務生像瘋了似的大吼，『妳做不了妳的工作！妳做不了妳的工作！我也許應該走進廚房自己做蛋捲！』」。麥納利在貼文表示，他不常「86」（拒絕服務的代碼）一位客人，但今天他「86」了柯登，「這事情沒有讓我發笑」。

不過，整起糾紛從餐廳這邊來看似乎解決了。麥納利18日再上IG發文表示，柯登剛剛打電話給他，並且衷心地致歉，而他隨後解除了禁令，稱自己堅信「第二次機會」，「任何寬宏大量到足以向如我（與我的員工）這樣游手好閒懶漢（Deadbeat Layabout）道歉的人，都不該被禁入任何地方，特別是巴爾薩澤」。