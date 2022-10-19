今冬難捱…新英格蘭供電緊縮 恐輪區停電

隨著海外天然氣需求大增，加上東北部寒冷期會大量使用液化天然氣取暖，恐減少可用於發電的天然氣量且有停電之虞。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，東北部新英格蘭 地區的供電業者今年冬季恐得為供電緊縮做好準備，隨著海外天然氣 需求大增，加上東北部寒冷期會大量使用液化天然氣取暖，恐減少可用於發電的天然氣量且有停電之虞，而新英格蘭地區的消費者今年冬季也可能收到更高的電費帳單。

新英格蘭仰賴天然氣進口，以彌補冬季供應短缺，但在俄羅斯停止供應到歐洲的多數天然氣管線後，如今新英格蘭供電業者得歐洲國家爭買液態天然氣(LNG)。雪上加霜的是，東北季寒冬恐減少可用於發電的天然氣量，因為大多天然氣會用於居家暖氣。

東北部電網營運商ISO新英格蘭公司(ISO New England Inc.)警告，嚴寒冬季恐衝擊電網穩定性，屆時可能需要輪流停電以維持供需平衡。同時業界人士和分析師預期，若受嚴冬所迫而急需向現貨市場購買天然氣，電網供應商恐得支付比去年多數倍的運費。

新英格蘭發電業者儲能能力受限，又面臨天然氣供應商的合約挑戰，多數業者傾向根據定價協議採購一部分進口天然氣，並仰賴現貨市場以浮動價格採購來彌補短缺。

新英格蘭過去十餘年來持續面臨燃料供應挑戰，因為該區管線能力受限；根據能源情報署(EIA)，需求巔峰時期，進口LNG占該區逾三分之一的天然氣供應。

不過受到歐洲需求高漲影響，LNG載運船面臨激烈競爭，價格高昂；歐洲今夏天然氣價格每百萬英熱(mmBtu)高達100元，但新英格蘭卻罕見超過30元的價格，供應商因而更願意提供天然氣給歐洲，而非新英格蘭。

新英格蘭居民早已面臨近幾年最貴電費帳單，但今年冬季可能得支付更高昂的天然氣價格。話雖如此，電力公司Calpine Corp執行長希爾(Thad Hill)預期，今年冬季燃料供應充足，但價格昂貴。

新英格蘭ISO預期，電網可再無重大穩定性挑戰下撐過輕微至中度的寒冬，但若面臨多波嚴寒天氣，電力需求恐超過負荷，屆時可能需要節電，類似加州 9月熱浪限電的措施。