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涉性騷佳麗 美國小姐副總下台 受害人質疑調查不透明

編譯徐薏茹／綜合18日電
「美國小姐」選美大賽副總裁賽布瑞茲(右)，被爆曾性騷擾多名參賽者，已於1月悄悄下台。賽布瑞茲的妻子、該項選美比賽主席克莉絲特．史都華(左)，曾是2008年美國小姐。(Getty Images)
「美國小姐」選美大賽副總裁賽布瑞茲(右)，被爆曾性騷擾多名參賽者，已於1月悄悄下台。賽布瑞茲的妻子、該項選美比賽主席克莉絲特．史都華(左)，曾是2008年美國小姐。(Getty Images)

每日郵報(Daily Mail)報導，選美大賽「美國小姐」(Miss USA)副總裁賽布瑞茲(Max Sebrechts)，被爆曾經性騷擾多名選美參賽者，已於1月悄悄下台，但有當事人質疑相關性騷擾爭議未經過透明公開的調查。賽布瑞茲的妻子是該項選美比賽主席克莉絲特．史都華(Crystle Stewart)，她曾是2008年美國小姐。

一名2021年參賽者投訴布瑞茲自行進入其飯店房間並強吻她。另外兩名女性則控訴布瑞茲傳送不當訊息，對其中一人說她是他的「個人最愛」，並保證要幫助該參賽者奪得「美國小姐」頭銜。

6月一名吹哨者寫了一封充滿憤怒的郵件，指控布瑞茲的不當行為，並寄給「環球小姐」(Miss Universe)及母公司「奮進集團」 (Endeavor)的多名高層。

每日郵報取得的匿名投訴指出，布瑞茲「追求」2021年的決賽選手，這些選手擔心若投訴布瑞茲「噁心的行為和濫用職權」，她們會失去贏得比賽的機會。

吹哨者的信件包括一則據稱是布瑞茲發送的訊息，內容邀請一名女子到他的總統套房欣賞「壯觀」的景色；另附上一身分不明男子的自慰影片，據稱該影片也曾傳給2018年的選美參賽者。

每日郵報聯繫到收到該影片的女性，她透露2017年與布瑞茲在美國德州小姐(Miss Texas USA)比賽期間認識後曾彼此互傳露骨的照片，該當事人對於這段插曲深感懊悔，她認為自己被布瑞茲利用；在其妻史都華2020年晉升為美國小姐主席以前，他就已是選美界裡具影響力的人物。

據知情人士稱，史都華得知對布瑞茲的指控後已結束他們八年的婚姻。

儘管布瑞茲已離開，但質疑聲浪仍然不斷，指出2021年度參賽者去年12月向環球小姐主席舉報時，為何沒有公開透明的調查？

一消息來源稱：「這不僅是操縱，不僅是偏袒，為何你們該死的不談論性騷擾指控?」

有參賽者表示環球小姐主席保證會交由外部進行完整獨立的調查，卻從未實踐。她和其他美國小姐州冠軍只在1月收到一封電子郵件，通知她們選美比賽內部的「結構性變化」。

幾名性騷擾受害人對於調查草草結束感到不滿，但擔心出面爆料會危及她們未來事業前景。

環球小姐發言人否認此事，堅稱美國小姐主辦單位已在「2022年1月將該職員從組織剔除」，並已制訂新規定。

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