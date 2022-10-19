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超收行李費 美航預付750萬和解 若有剩餘多發給原告

編譯柯立偉／綜合18日電
美國航空公司自2013年開始向乘客收取本應免費託運的超額行李費，被消費者提起集體訴訟，該公司日前與消費者達成初步和解。(Getty Images)
美國航空公司自2013年開始向乘客收取本應免費託運的超額行李費，被消費者提起集體訴訟，該公司日前與消費者達成初步和解。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)報導，由於美國航空(American Airlines)自2013年開始向乘客收取本應免費託運的超額行李費，遭到為數眾多的消費者提起集體訴訟；美航14日與消費者達成初步和解，同意先向和解帳戶中存入750萬元作為和解擔保，日後和解成立時以此費用支付賠償。

美國航空表示，750萬元是該公司最少會支付的款項，因此倘若這筆金額不夠支付所有原告的請求，還會再存入更多的金額；同樣地，就算日後所應支付的和解金不足750萬元，美國航空也會將剩餘的款項依比例多發給原告；這份初步和解協議尚待法院核准，同時也開放認為自己被美國航空超收行李費用的旅客參加訴訟。

另據華盛頓郵報報導，若這份初步和解協議獲法院核准，所有事先收到電子郵件獲免費託運行李保證、以特定信用卡購票而應可免費託運行李，但在機場仍被地勤人員收費的旅客均可獲得賠償；但旅客行程須在2017年2月24日以後，且開票日期須在2020年4月8日以前。

消費者在訴狀中表示，美國航空以會員等級、是否刷指定信用卡、行李件數或旅行目的地等標準決定是否可免費託運行李及免費託運行李的額度，例如最初階的金卡(Gold)會員享一件行李免費、最高階的行政白金卡(Executive Platinum)會員則享有三件免費託運額度，但不少達到標準的消費者抵達機場後卻獲地勤人員告知「電腦系統沒有顯示相關優惠」，而被要求支付託運行李的費用。

相關訴訟於今年2月在北德州聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of Texas)提出，而誤收超重費用的情況最早可追溯至2013年；美國航空發言人對此案婉拒置評。

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