有人嘔有人暈 「劊樂小丑2」賣座佳

血腥虐殺恐怖片「劊樂小丑2」上上周末上映後廣受好評，雖僅在全美700間影廳放映即創下230萬元的票房佳績。(美聯社)

血腥虐殺恐怖片「劊樂小丑2」(Terrifier 2)上上周末上映後廣受好評，雖僅在全美700間影廳放映即創下230萬元的票房佳績；而本次續集的殘暴程度似乎更勝前作，有影迷在戲院嘔吐，甚至有人當場昏過去，影迷紛紛在社群媒體 上分享報告在影院觀看這部片的「災情」。

網友萊明(Andrew Liming)在推特 分享：「我的朋友昏倒了，影院叫來救護車。非常推薦。」

另一名推特用戶@Bark_4KT說：「坐在我後面的人昏倒撞上我的椅子。我還聽到有人在洗手間大聲用力嘔吐。」

用戶@RyanTheHorrorM1寫下：「劊樂小丑2血腥到讓我吐在我的爆米花裡。」

@therealsirw2貼文說：「觀眾裡有人倒抽氣，有人遮住眼睛，有幾次我甚至聽到幾個座位外一名女士的乾嘔聲。」

「劊樂小丑2」執行製片巴頓(Steven Barton)在推特發文提醒觀眾：「這部電影 包含寫實暴力以及對恐怖的殘暴描繪等場景。建議膽小、容易頭暈、或胃虛的觀眾要格外小心。已經有好幾起在影院嘔吐、昏倒的案例，對於仍執意要觀看的人，已經警告過你了。」

本部片為2016年恐怖電影「劊樂小丑」的續集，由戴米恩李昂尼(Damien Leone)執導，大衛霍華松頓(David Howard Thornton)、珍娜卡奈兒(Jenna Kanell)、薩曼莎斯卡菲迪(Samantha Scaffidi)等人主演。

在第一集片中，虐待殺人狂「小丑亞特」(Art the Clown，大衛霍華松頓飾)在萬聖夜大開殺戒；本次續集中小丑亞特被一邪惡勢力復活後再度回到邁爾斯鎮，鎖定的目標是一名少女和她的弟弟。

首集演員大衛霍華松頓、珍娜卡奈兒回鍋演出原來角色，與新加入的勞倫拉維拉(Lauren LaVera)、格里芬桑托皮特羅(Griffin Santopietro)、費利薩蘿絲(Felissa Rose)等人聯手製造恐怖。