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冷氣團報到 6000萬人轉寒冬模式 今冬第一場雪將降中西部

記者張聲肇／綜合報導
西起科羅拉多，南至佛羅里達，一直延伸到東北部，6000萬美國居民本周會遇到冰點氣溫，密西根半島東部可能打破提早降雪紀錄。(Getty Images)
西起科羅拉多，南至佛羅里達，一直延伸到東北部，6000萬美國居民本周會遇到冰點氣溫，密西根半島東部可能打破提早降雪紀錄。(Getty Images)

寒冬即將來臨。氣象局預告，西起科羅拉多，南至佛羅里達，一直延伸到東北部，全美有 6000萬居民本周就會遇到冰點氣溫，包括堪薩斯市、聖路易、孟菲斯、納許維爾和亞特蘭大，都會領略初冬。

在中西部大湖區，冷氣團將帶來更大的影響。密西根州上半島地區和威斯康辛州北部，已發布冬季風暴警告，19日可能會有4至8吋的降雪。氣象局警告，大湖區的個別地帶，由於水氣豐沛，降雪可能高達1呎。

馬凱特(Marquette)的氣象局警告，提早來到的降雪，再加上時速50哩的北風，可能吹斷樹枝，壓斷電線，導致大面積停電。

上周大家都還在享受溫煦的秋天景色，冷氣團降臨地區的居民，可要直接轉入寒冬模式，納許維爾氣象局17日就警告，「今天下午的最高溫絕對讓你感到冷！」

東部多數地方不但氣溫較往年此時低15-25℉，風速也大，感覺更冷。納許維爾氣溫55-60℉，仍會給人刺骨寒冬的感覺。

18日亞特蘭大氣溫將低於紐約市，最高不過50度出頭。到晚上，連阿肯色和田納西等南部地區的溫度，都會降到20幾度。

納許維爾氣象局說，18日晚將是入秋以來最寒冷的一夜，多數地方都將降到冰點以下，「連納許維爾都會區都會冰凍。」這陣冷鋒最南可達亞特蘭大和密西西比州首府傑克遜。

17-18兩天冷鋒過境，會打破很多地方的當天最高和最低溫紀錄，氣象預報中心說，中部平原、密西西比中部河谷、俄亥俄／田納西谷地今年首度冰寒氣候，會對敏感作物及牲口造成衝擊，農場業者宜加防範。

冷氣團周末離去之前，可能打破50多個低溫紀錄，例如明尼亞波利斯會到24度，聖路易27度，北卡州洛麗市(Raleigh)57度。

但周五(21日)起多數地區會開始氣溫回升，回歸「正常晚秋」天氣。沒有被這陣冷鋒和疾風掃落的秋葉，或許會變得更加色彩繽紛。

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