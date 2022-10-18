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白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

助聽器免處方 連鎖藥局就能買

記者張聲肇／綜合報導
白宮17日宣布，即日起助聽器不必醫生處方可直接購買，包括商店現貨購買和網路購買。(Getty Images)
白宮17日宣布，即日起助聽器不必醫生處方可直接購買，包括商店現貨購買和網路購買。(Getty Images)

白宮17日宣布，即日起助聽器不必醫生處方可直接購買，包括商店現貨購買和網路購買，這項德政可替消費者省下不少檢驗等就醫費用。

食品與藥物局8月核准一般藥局出售助聽器，輕度和中度重聽的民眾不用經過醫生檢驗、開方，就可直接到藥局選購助聽器，連鎖藥局華格林(Walgreens)和沃爾瑪超市17日起開始提供，CVS連鎖藥局提供網路銷售，部分店面11月起供應現貨。百思買(Best Buy)電器超市連鎖店本周起網售助聽器，本月底前將在300家分店售貨。

白宮全國經濟委員會主任委員狄斯(Brian Deese)說，這項新政預計可為消費大眾，每購買一副助聽器省下約2800元就醫檢驗費用，造福「數以千萬計」美國人。

國會2017年就通過議案，要求食藥局修改法規，讓某種類的助聽器可在藥局直接銷售，不用醫生診斷處方，但法規精神未獲貫徹，2021年6月，拜登總統簽署提升國家競爭力的行政命令，責成衛生部讓民眾可以低價買到助聽器。

連鎖藥局華格林17日起，在網上和全國分店出售的助聽器定價799元。該藥局說，相比之下，平常需要處方的助聽器價格介於2000元到8000元之間。

CVS網路銷售的助聽器，價格介於199元到999元。沃爾瑪網路和七州分店出售的助聽器，也是介於199元到999元，之後將擴展到全國銷售。

百思買提供的不需處方助聽器多達20種，價格介於200元到3000元。

圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)
圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)

藥局 白宮 沃爾瑪

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