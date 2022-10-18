中西部旱情嚴重 密西西比河水位超低 人可漫步河床上

國內大半地區陷入乾旱，中西部尤其明顯，密西西比河的水位不斷降低到幾乎見底，許多載運貨物的駁船都擱淺在岸邊。(美聯社)

全美大半地區陷入乾旱，中西部尤其明顯，位於密蘇里州 密西西比河流域、名列「國家古蹟 名錄」(NRHP)的河島「塔岩」(Tower Rock)，以往必須乘船才能登島，但現在竟可從河岸邊漫步到島上，成為當地非常罕見的景象。

有線電視新聞網(CNN)報導，當地居民比蓋特(Jeff Biget)表示，過去是河島的塔岩，現在由於密西西比河的水位一直下降，已經可以走路直達塔岩，「有生以來，印象中過去只發生過一次。」

已經為人祖母的伊蓮娜·弗羅姆斯多夫(Elainna Froemsdorf)10日帶著她的孫女到塔岩一遊；她說，能夠徒步走到塔岩的機會並不多，於是她要讓孫女成為家中第三代有機會見到此奇景的人。

密蘇里州保育廳表示，只要設在伊利諾州徹斯特(Chester)的觀測站顯示密西西比河的水位低於1.5呎，就代表能夠徒步從岸邊走到塔岩；而該站近日的水位已趨近於零，並預測可徒步登島的低水位將持續到本月底。

國家海洋與大氣管理局(NOAA)的數字顯示，密西西比河盆地一帶有超過40個測站測得低水位，其中在塔岩下游的曼菲斯，水位創下2012年以來新低，也是有紀錄以來第五低。

當地民眾貝利·懷特(Bailey White)表示，每個月總有幾次，她們一家會坐著小船在河中漫遊，但是近期她甚至找不到可以讓船下水的地方，直到找遍五個碼頭之後才得以讓船下水，但是水位低到要非常小心，以免卡在河砂。

根據全國乾旱監控(US Drought Monitor)的資訊，目前全國有55%以上的土地處於乾旱狀態，為今年4月以來之最；超過1億3300萬人居住在乾旱狀態的地方，災區人口之多，為2016年以來首見。

由於時間進入秋天，正是農產品收穫季節，因此中西部糧倉的乾旱，恐有影響全國糧食供應鏈 之虞：糧食運輸業者「Consolidated Grain and Barge」主管吉伯特(David Gilbert)表示，船隊平常可以載運8萬英斗的農產品，現在只能裝5萬5000英斗，以免吃水過深而擱淺。