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擠小船2天沒吃喝 98無證客佛州外海獲救

編譯柯立偉／綜合17日電
圖為佛州波卡瑞通東方20哩海面上的偷渡船，已斷水絕糧長達兩天。(美聯社)
圖為佛州波卡瑞通東方20哩海面上的偷渡船，已斷水絕糧長達兩天。(美聯社)

美聯社報導，美國海岸防衛隊上周在佛羅里達州波卡瑞通(Boca Raton)東方20哩海面上發現一艘載有98名非法移民的船隻；據船上無證客透露，他們在獲救前已斷水絕糧長達兩天。

報導指出，船上共有96名來自海地、一名來自烏干達與一名來自巴哈馬群島的的非法移民，分別是53名成年男性、35名成年女性與10名未成年兒童；海岸防衛隊人員登船檢查，並未發現有人生病或受傷，在給予食物、飲水和基本醫療物資後，已於16日將所有非法移民轉交給巴哈馬當局。

美國法律允許海岸防衛隊人員在國際水域攔截、搜查各種可疑船隻，若發現非法移民，通常會轉交給有關國家協助處理；如本次是轉交予巴哈馬政府，過去也有協請海地政府處理的紀錄；若無證客是經由陸路抵達美國，則多轉交墨西哥當局協助。

船上無證客獲救後，向把他們救起來的海岸防衛隊官員表示，他們在海上漂流一周，準備的食物與飲水不足，以致最後兩天斷水絕糧。

執行本次搜救任務的海岸防衛隊上校金賽(Robert Kinsey)說：「付錢給偷渡集團讓他們把你送進美國既危險也不合法，偷渡集團根本不會管你死活，看看他們是如何把這麼多人塞進這艘船，以及船上乘客如何在海上斷水絕糧、孤立無援長達一周就知道；能夠在這種超載又缺乏物資的小船上全員生還，他們真的很幸運。」

據佛州當地媒體「Local 10」統計，海岸防衛隊每年在海上攔截到來自海地的非法移民逐年增加；2017年共419人、2018年609人、2019年932人、2020年418人、2021年1527人，今年包含上周發現的這96名非法移民，已經攔截了7233名海地無證客；與去年全年相較，今年人數已飆增約374%，比起2017年，人數增幅更高達1626%。

非法移民 無證客 偷渡

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