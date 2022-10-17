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今冬暖氣帳單 平均每戶931元 比去年高28%

編譯孫梁／綜合16日電
今冬如果天寒地凍，取暖帳單的上漲幅度極為驚人。圖為上一個冬季，紐約州長島大雪。(美聯社)
今冬如果天寒地凍，取暖帳單的上漲幅度極為驚人。圖為上一個冬季，紐約州長島大雪。(美聯社)

油價推高通貨膨脹，驅使今年夏天的旅行和消暑成本升高，如今天氣轉冷，聯邦能源信息管理局(EIA)表示，由於天然氣、取暖油、丙烷和電力的價格上漲，今年冬天的取暖費將比去年更貴。

EIA專家預計，使用天然氣取暖的普通家庭，今年10月至明年3月的平均費用將是931元，比一年前增多28%。如果天氣寒冷，天然氣取暖費將比去年多出51%，即使是暖冬也將比去年增多29%。全國近半數家庭是使用天然氣取暖。

燃油取暖家庭的費用將比去年多出27%，而使用丙烷和電力取暖的家庭，費用將比去年分別多出5%和10%。燃油取暖主要分布在東北部地區，丙烷取暖在鄉村地區較常見。

EIA局長迪卡羅利斯(Joseph DeCarolis)說：「大多數家庭今年冬天的取暖帳單將高於去年，如果天冷，帳單還會更高。」

天氣酷寒將使能源市場面臨更大的壓力，儘管目前的能源價格已從夏天的高位回落，但9月通膨率體現的能源成本比去年同期仍升高19.8%，還不及6月同比增幅的一半，為2021年3月以來的最低增幅，也是8月通膨率下降的主要因素。

氣象部門預計，全國多數地區今年冬天將比去年更冷，雖然西南地區和大西洋海岸可能不會很冷，但國家海洋暨大氣管理局(NOAA)認為，全國寒帶地區今年將會更冷，而這裡也是取暖燃料的主要消耗地，因此將推高全國冬天的能源需求。

今年8月的天然氣期貨價格超過每BTU單位10元，達到頁岩氣時代的新高，而天然氣儲備卻比正常水平低12%。煤炭價格居高不下導致全國發電廠使用的天然氣創下新高，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲對液化天然氣(LNG)的需求始終得不到滿足。

但8月以來的天然氣價格下跌約三分之一，因為德州一座LNG碼頭6月發生大火，導致LNG出口減少近六分之一，因此許多天然氣無法裝船而進入庫存。EIA的資料顯示，美國過去一個月儲存的天然氣為頁岩氣時代以來最多。

但企業將天然氣注入地下儲存主要是為了冬天賣高價，分析人士認為，目前的天然氣儲存量仍低，如果天氣更冷，價格勢將飆升。天然氣期貨的價格現為每BTU單位6.453元，儘管為連續八周下跌，但仍比一年前多出19%。

今冬若天寒地凍，取暖帳單的上漲幅度極為驚人。圖為緬因州的油罐車正在加裝取暖用油。...
今冬若天寒地凍，取暖帳單的上漲幅度極為驚人。圖為緬因州的油罐車正在加裝取暖用油。(美聯社)

天然氣 德州 油價

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