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Airtag追蹤功能 尋找失智親人利器

編譯徐薏茹／綜合16日電
有人藉AirTag的追尋功能來追蹤失智親人。(美聯社)
有人藉AirTag的追尋功能來追蹤失智親人。(美聯社)

蘋果(Apple)推出的產品AirTag是尋找遺失物的好幫手，搭配手機使用可用來追蹤個人隨身物品，如鑰匙、錢包、背包等，現在更有人利用AirTag作為追蹤失智親人的利器。

華爾街日報(WSJ)報導，由於其他監控失智症患者的設備不夠合適或價格太高，照護者轉而使用售價29元的追蹤設備AirTag；照護者表示，不少追蹤應用程式必須攜帶手機才能追蹤使用者的動向，然而失智症患者可能會忘記帶手機，但他們通常能記得帶鑰匙、錢包，一般用來追蹤個人隨身物的AirTag正適合用來尋找失智症患者。

但AirTag也不盡然完美，公衛官員表示，追蹤失智患者在道德上處於灰色地帶，有些人並不希望被追蹤；部分AirTag使用者指出，此設備在危急情況下缺乏有用的精準度。

根據阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)統計，2022年全美約有650萬名65歲以上的年長者患有阿茲海默症導致的失智症，阿茲海默症2019年被官方列為美國第六大死因，2020、2021年為第七大死因。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)公共衛生學院教授高格勒(Joseph Gaugler)認為：「只因為某人被診斷出失智症，不代表他們不能為自己做決定。他們可以而且應該被詢問是否能接受(被追蹤)。」

另外，AirTag沒有全球定位系統(GPS)，並非萬無一失。根據蘋果官網，AirTag會發出藍牙訊號，可以藉由「尋找」(Find My) 網絡偵測到，設備會傳送AirTag的位置到iCloud，使用者可透過「尋找」應用程式在地圖上找出附帶AirTag的物品。

然而有時AirTag也被有心人士作為犯罪工具，用來跟蹤受害者、偷竊他人財物。

蘋果官網資訊顯示：「AirTag的設計能防範不必要的追蹤」，要防止成為不法分子的目標，可上蘋果官網查詢使用指南。

蘋果公司出品的AirTag具有追蹤功能。(取自蘋果公司官網)
蘋果公司出品的AirTag具有追蹤功能。(取自蘋果公司官網)

失智 蘋果 阿茲海默症

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