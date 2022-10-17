新冠公衛緊急狀態 再延長90天

儘管拜登總統聲稱「疫情已經結束」，但聯邦仍然延長新冠公共衛生緊急狀態90天。(美聯社)

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)上周宣布，新冠肺炎的公共衛生緊急狀態 (public health emergency)再延長90天，以保留向醫院支付高額費用、擴大聯邦醫療補助(Medicaid)等措施。

全美於2020年由前總統川普宣布國家進入公衛緊急狀態，以釋出500億元的聯邦援助資金。自疫情爆發以來，公衛緊急狀態每90日更新一次，進入緊急狀態對於全美的醫療照護系統及社會安全網有著巨大影響，當病例激增時能夠讓醫院更有彈性，同時讓數以百萬計的民眾繼續參與公共醫療保險。

然而，拜登 總統上個月在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪中稱「疫情已經結束」，招致眾多衛生專家的批評。

與拜登執政初期比較，當時全美新冠病歿人數每日超過3000人，目前新冠肺炎死亡人數確實大幅減少，但根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，每天仍有幾百人死於新冠肺炎。

拜登已要求國會再撥出224億元預算，為潛在的新一波疫情高峰做準備。

聯邦政府於9月開始推行新型新冠補強針，針對初始的Omicron變種病毒以及目前盛行的Omicron亞型變異株BA.4、BA.5。CDC上周公布的數據顯示，過去一周全美有近330萬人接種新版的新冠補強針。

據CDC統計，截至10月12日(新型疫苗 推行首六周)，約1480萬民眾已經接種，僅占符合接種資格人群的6.9%。新型疫苗的推行速度比去年慢，去年剛推行補強針的前六周有超過2000萬人接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日已批准年滿五歲的兒童接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的新型補強針，預計將再擴大聯邦政府的秋季疫苗推廣行動。

白宮上周預期秋季疫苗推廣行動的接種率將於接下來幾周上升，白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)稱初期的接種速率是「一個很好的開始」。