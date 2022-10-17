我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

新冠公衛緊急狀態 再延長90天

編譯徐薏茹／綜合16日電
儘管拜登總統聲稱「疫情已經結束」，但聯邦仍然延長新冠公共衛生緊急狀態90天。(美聯社)
儘管拜登總統聲稱「疫情已經結束」，但聯邦仍然延長新冠公共衛生緊急狀態90天。(美聯社)

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)上周宣布，新冠肺炎的公共衛生緊急狀態(public health emergency)再延長90天，以保留向醫院支付高額費用、擴大聯邦醫療補助(Medicaid)等措施。

全美於2020年由前總統川普宣布國家進入公衛緊急狀態，以釋出500億元的聯邦援助資金。自疫情爆發以來，公衛緊急狀態每90日更新一次，進入緊急狀態對於全美的醫療照護系統及社會安全網有著巨大影響，當病例激增時能夠讓醫院更有彈性，同時讓數以百萬計的民眾繼續參與公共醫療保險。

然而，拜登總統上個月在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪中稱「疫情已經結束」，招致眾多衛生專家的批評。

與拜登執政初期比較，當時全美新冠病歿人數每日超過3000人，目前新冠肺炎死亡人數確實大幅減少，但根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，每天仍有幾百人死於新冠肺炎。

拜登已要求國會再撥出224億元預算，為潛在的新一波疫情高峰做準備。

聯邦政府於9月開始推行新型新冠補強針，針對初始的Omicron變種病毒以及目前盛行的Omicron亞型變異株BA.4、BA.5。CDC上周公布的數據顯示，過去一周全美有近330萬人接種新版的新冠補強針。

據CDC統計，截至10月12日(新型疫苗推行首六周)，約1480萬民眾已經接種，僅占符合接種資格人群的6.9%。新型疫苗的推行速度比去年慢，去年剛推行補強針的前六周有超過2000萬人接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日已批准年滿五歲的兒童接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的新型補強針，預計將再擴大聯邦政府的秋季疫苗推廣行動。

白宮上周預期秋季疫苗推廣行動的接種率將於接下來幾周上升，白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)稱初期的接種速率是「一個很好的開始」。

緊急狀態 疫苗 拜登

上一則

Airtag追蹤功能 尋找失智親人利器

下一則

33年雙屍懸案 靠一滴血偵破

延伸閱讀

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻
德黑蘭監獄囚犯鬥毆後縱火 司法部門：4死61傷

德黑蘭監獄囚犯鬥毆後縱火 司法部門：4死61傷
蘇利文：拜登重估美沙關係 選項包括改變安全援助

蘇利文：拜登重估美沙關係 選項包括改變安全援助
拜登的半導體禁令 在中企任職的美國高管左右為難

拜登的半導體禁令 在中企任職的美國高管左右為難

熱門新聞

美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
美國學士和碩士畢業生的起薪差距已連續五年縮小，讓研究所是否值得花錢的議題討論更加火熱。 （美聯社）

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

2022-10-14 09:07
美國航空公司一架航班因乘客包裡的難聞氣味被迫掉頭。示意圖。(取材自ingimage)

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

2022-10-16 22:06
曾拿下「美國偶像」19季亞軍威利史賓斯因車禍逝世。(取材自推特)

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

2022-10-12 23:12
社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅。（Getty Images）

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

2022-10-10 22:27
芝加哥房客珊卓拉．科拉魯(左)涉嫌在10日凌晨殺死想將她驅離的女房東弗朗西斯．沃克(右)。(取自Fox 32電視畫面)

不滿被驅離 芝加哥女房客殺房東 屍體肢解藏冰箱

2022-10-13 21:37

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻