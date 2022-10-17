北美原住民「治癒之路」 揭發受虐過往

南達科他州一家收容印地安人的寄宿學校，原來的校舍已不堪歲月的摧殘而傾倒。（美聯社）

內政部 為在寄宿學校受虐的美洲原住民 受害者推出一整年的「治癒之路」(Road to Healing)倡議活動，內政部長哈蘭德(Deb Haaland)15日在印地安部落「羅斯巴德蘇族保護區」 (Rosebud Sioux Reservation)帶領舉辦第三場活動，邀請過往的受害人分享他們的經歷。

活動上，現年78歲的羅莎莉(Rosalie Whirlwind Soldier)說出自身的可怕經歷，希望最終能擺脫痛苦的回憶。

她兒時被送到南達科他州美洲原住民寄宿學校「聖弗蘭西斯印第安中學」(St. Francis Indian Mission School)，在那裡，有人說她的拉科塔族語(Lakota)是「惡魔的語言」。

因為違反嚴格的校規，羅莎莉被罰關在學校的地下室好幾周；為了消除文化認同，她的長辮子被硬生生剪掉；當她意外摔斷腿時，草率的醫療導致她在之後的幾十年都跛著腳走路，「我認為沒有上帝，只有折磨與仇恨」。

從1819年的「印第安教化法案」(Indian Civilization Act)開始，聯邦政府 制定各種法律政策，設立支持這些寄宿學校，目標為「教化」美洲原住民、阿拉斯加原住民以及夏威夷原住民，然而往往透過虐待手段來實施；經營多間學校的宗教與私人機構接受聯邦資助，自願成為合作夥伴。

大多數學校很久以前就已關閉，現在沒有任何學校可以剝奪學生的身分認同，但有些仍繼續經營的學校，如今背負與過往截然不同的使命，讚美原住民學生的文化背景。

「聖弗蘭西斯印第安中學」校友露比(Ruby Left Hand Bull Sanchez)遠從丹佛(Denver)前來參與15日的活動，她回憶起兒時用族語祈禱時，一名修女將肥皂塞進她的喉嚨，害她差點死掉，露比不禁落淚，「我想要讓全世界都知道」。

5月內政部發布一份調查報告，揭露19世紀晚期到1960年代期間由聯邦政府支持的400多家寄宿學校涉及虐待，報告發現至少有500名兒童在其中部分學校內死亡，隨著調查繼續，預期受害人數還會增加。

全國原住民寄宿學校治癒聯盟(NABS)統計發現，還有約100家學校不在政府的名單上，這些學校由教會等團體經營。

在NABS工作的萊西·金納特(Lacey Kinnart)說：「他們全都有相同的任務和目標：消滅印地安族，拯救身為人類的他們。」在原住民兒童方面，金納特指出這些學校的意圖是「同化他們，從他們身上奪走有關印第安的一切，除了他們的血緣，讓他們鄙視自己、自己的文化，忘掉他們的語言。」