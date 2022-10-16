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減少食物中毒 禽肉加工農業部提重大改革案

編譯徐薏茹／綜合15日電
聯邦農業部針對雞肉、火雞肉加工處理過程，宣布重大改革提案，旨在減少食品汙染致病。圖為在賓州的火雞飼養場。(美聯社)
聯邦農業部針對雞肉、火雞肉加工處理過程，宣布重大改革提案，旨在減少食品汙染致病。圖為在賓州的火雞飼養場。(美聯社)

聯邦農業部(USDA)14日提出針對雞肉、火雞肉加工處理過程的重大改革提案，旨在減少食品汙染致病，若通過新規，肉品公司的營運可能將做出廣泛調整。

每年有超過100萬人因食物中的沙門氏桿菌(salmonella)生病，其中近四分之一的疾病來源為火雞肉和雞肉。

目前為止，要避免食物中毒得靠消費者自行注意烹飪過程，在處理生禽肉品時得小心翼翼，一般建議不要清洗生雞肉、生火雞肉，處理與烹飪生肉的用具要分開，烹調溫度須達華氏165度。

現在USDA食品安全和檢驗署(Food Safety and Inspection Service)希望從養殖場到加工廠的供應端著手，減少食物中毒。

在超過2500種沙門氏桿菌血清型當中，聯邦疾病防治中心(CDC)已經確認三種血清型來自雞肉、火雞肉，它們是致病原，在食用後生病的全部案件中占三分之一；CDC建議抑制這些出現在禽肉產品裡的病菌。

USDA估計，經由食物傳播的沙門氏桿菌感染案例，讓全美每年付出41億元代價，包括就醫、復原、過早死亡(premature death)。

USDA食品安全和檢驗署提出一個監管框架，包括檢測雞隻群、火雞群的細菌性疾病，希望透過進入屠宰廠前的檢測，激勵養殖場業主採取措施降低病菌感染。

第二項措施是要求在肉品加工廠內的多個階段採樣檢測，過程中加強監測沙門氏桿菌。

第三項主要變革是確立細菌汙染的最大限度，而且可能會限制那三種導致人類生病的特定沙門氏桿菌。超出限制或含有被禁止沙門氏桿菌種類的肉品將不得進入市場販售。

USDA表示，全國約有3000家由聯邦監管的禽類屠宰場，但大部分的禽肉產品由其中約220家生產，目前還無法確定有多少加工廠會受到未來的新法規影響。

食品安全和檢驗署將於11月3日舉辦公聽會，聽取禽肉產業與各界的意見，展開新法規提案程序。政府的目標是在明年開始制定新規，並於兩年內完成。

檢測 聯邦疾病防治中心 CDC

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