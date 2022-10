CFPB：大學規避要求 與銀行合作獲利豐厚

聯邦消費者金融保護局在華府的總部。(路透)

聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau,CFPB)13日公布年度報告指出,教育部 對於大學與銀行之間利益豐厚的合作關係並未善盡監督之責,導致學校得以規避公布訊息的要求,推出某些開銷昂貴的產品給大學生。

在這份說明銀行與高等教育機構合作關係的研究報告中,消費者金融保護局指出,學校對於如何透過與銀行產品謀利的細節並未公開,例如幫忙推銷對學生而言並不是最符合財務利益的銀行帳戶。

報告中指出,教育部資料庫裡有著大學與銀行的合作契約聯結以及訊息公開要求,目的在於方便學生選擇適合的銀行產品,但資料庫卻從2018年之後就沒再更新。

消費者金融保護局指出,大學透過故意誘導的不妥當手段,讓學生選擇使用特定金融機構產品,導致學生常常被收取帳戶透支手續費(overdraft fees)、帳戶閒置罰款(inactivity penalties)、用自動提款機手續費(ATM fees)。報告指出,這些狀況多年前就被其他聯邦機構指出,卻到現在依然存在。

教育部13日則發函給大學,提醒校方有義務公布與銀行的合作關係以及擔任受託人的角色。信中寫道,在有必要的情況下,教育部將祭出懲罰行動,好讓學校確實遵守規定。

學校與銀行的夥伴關係大致分為兩種,第一種是學校付費給銀行,由銀行處理聯邦政府為學生提供的學費與生活費補助款。消費者金融保護局指出,這種類型的合作以名稱為BankMobile的BM Technologies Inc為市場龍頭,約有46萬3000名擁有BankMobile帳戶的學生,2021年裡被收取累計高達1260萬元的各種手續費,最常出現的手續費是與帳戶餘額過低有關。

另一種合作關係則是銀行付費給大學,取得權利在校園活動中擺設攤位,向學生推銷開立支票 帳戶(checking accounts)、信用卡或其他產品,或者對學生發送廣告郵件,在文宣當中都以學校「最青睞的銀行」角色自居。

消費者金融保護局指出,亞利桑納州立大學(Arizona State University)在2021會計年度當中,從中第一銀行(MidFirst Bank)賺取280萬元,學校學生當中有46%持有中第一銀行戶頭。柏克萊加大 (University of California Berkeley)靠著與美西銀行(Bank of the West)合作關係賺得100多萬元,雙子城明尼蘇達大學(University of Minnesota, Twin Cities)與杭亭頓銀行(Huntington Bank)的合作同樣也獲得100萬元收入。