我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

CFPB：大學規避要求 與銀行合作獲利豐厚

記者顏伶如／綜合報導
聯邦消費者金融保護局在華府的總部。(路透)
聯邦消費者金融保護局在華府的總部。(路透)

聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)13日公布年度報告指出，教育部對於大學與銀行之間利益豐厚的合作關係並未善盡監督之責，導致學校得以規避公布訊息的要求，推出某些開銷昂貴的產品給大學生。

在這份說明銀行與高等教育機構合作關係的研究報告中，消費者金融保護局指出，學校對於如何透過與銀行產品謀利的細節並未公開，例如幫忙推銷對學生而言並不是最符合財務利益的銀行帳戶。

報告中指出，教育部資料庫裡有著大學與銀行的合作契約聯結以及訊息公開要求，目的在於方便學生選擇適合的銀行產品，但資料庫卻從2018年之後就沒再更新。

消費者金融保護局指出，大學透過故意誘導的不妥當手段，讓學生選擇使用特定金融機構產品，導致學生常常被收取帳戶透支手續費(overdraft fees)、帳戶閒置罰款(inactivity penalties)、用自動提款機手續費(ATM fees)。報告指出，這些狀況多年前就被其他聯邦機構指出，卻到現在依然存在。

教育部13日則發函給大學，提醒校方有義務公布與銀行的合作關係以及擔任受託人的角色。信中寫道，在有必要的情況下，教育部將祭出懲罰行動，好讓學校確實遵守規定。

學校與銀行的夥伴關係大致分為兩種，第一種是學校付費給銀行，由銀行處理聯邦政府為學生提供的學費與生活費補助款。消費者金融保護局指出，這種類型的合作以名稱為BankMobile的BM Technologies Inc為市場龍頭，約有46萬3000名擁有BankMobile帳戶的學生，2021年裡被收取累計高達1260萬元的各種手續費，最常出現的手續費是與帳戶餘額過低有關。

另一種合作關係則是銀行付費給大學，取得權利在校園活動中擺設攤位，向學生推銷開立支票帳戶(checking accounts)、信用卡或其他產品，或者對學生發送廣告郵件，在文宣當中都以學校「最青睞的銀行」角色自居。

消費者金融保護局指出，亞利桑納州立大學(Arizona State University)在2021會計年度當中，從中第一銀行(MidFirst Bank)賺取280萬元，學校學生當中有46%持有中第一銀行戶頭。柏克萊加大(University of California Berkeley)靠著與美西銀行(Bank of the West)合作關係賺得100多萬元，雙子城明尼蘇達大學(University of Minnesota, Twin Cities)與杭亭頓銀行(Huntington Bank)的合作同樣也獲得100萬元收入。

教育部 柏克萊加大 支票

上一則

淫魔溫斯坦案 梅爾吉勃遜獲准出庭作證

下一則

失蹤青年躲警自撞 車內搜出母遺體

延伸閱讀

史丹福數百學生示威 要求校方將強暴犯逐出校園

史丹福數百學生示威 要求校方將強暴犯逐出校園
梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場

梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
尷尬…今年諾獎得主美國教授 去年竟被西南財大解聘

尷尬…今年諾獎得主美國教授 去年竟被西南財大解聘

熱門新聞

美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
曾拿下「美國偶像」19季亞軍威利史賓斯因車禍逝世。(取材自推特)

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

2022-10-12 23:12
美國學士和碩士畢業生的起薪差距已連續五年縮小，讓研究所是否值得花錢的議題討論更加火熱。 （美聯社）

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

2022-10-14 09:07
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅。（Getty Images）

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

2022-10-10 22:27
白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。美聯社

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

2022-10-08 12:50

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見