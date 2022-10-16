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加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

蓄意殺警犯罪 比去年增14%

編譯潘勛／綜合15日電
上周康州布里斯托市的警察辦案， 結果遇襲，二死一傷。布里斯托市警察13日滿臉哀悽，弔念同袍。(美聯社)
上周康州布里斯托市的警察辦案， 結果遇襲，二死一傷。布里斯托市警察13日滿臉哀悽，弔念同袍。(美聯社)

上周康乃狄克州兩名警察遭射殺、一人受傷，凸顯全國暴力犯罪鎖定警方下手格外嚴重；美聯社15日指出，國家面臨嚴峻局面：過去兩年，雖然警察辭職人數大增，但蓄意殺害警察的趨勢在上升；今年迄今喪生在槍下的警員數目為56人，同比去年增加14%、比前年增約45%，直追67名警察被殺的2016年。

今年警察喪生人數增加，其中固然有人是因槍枝不慎走火，但伏擊襲警，讓警員猝不及防，沒機會保衛自己，這兩年的件數大增；今年喪生的警察近半是遭狙殺。

康乃狄克州警政廳指出，布里斯托市(Bristol)警方12日接獲911報案電話前往，結果遇襲，二死一傷，本案顯係「蓄意之舉，引誘執法人員到現場」。上周全國至少11名員警遭遇槍擊。

「全國紀念服勤警察」(National Law Enforcement Officers Memorial)機構指出，警方遇襲人數這麼多，真是駭人，不光對個別員警如此，對他們服務的警察機構亦然；警察局聘僱、訓練、想留下警員，目前必須加計這種狀況；做警察愈來愈危險，對警務機構及個別員警，必然造成嚴重的心理傷害。

「警察兄弟會」(Fraternal Order of Police)統計報告指出，今年到9月30日，警方碰到伏擊式的攻擊共63件，致93名員警中槍，24人死亡。這個數字比2021年前九個月來得低，去年這段期間，警方遇伏擊共75件，93人中槍，21人喪生；去年警方碰到埋伏而受傷的件數，比2020年要增加一倍以上。

全國很多警察局目前碰到人力不足，有些機關缺員數百人，想填補空缺有困難，現在又碰到埋伏殺警案件大增。

相關統計報告指出，過去幾年讓員警喪生的最大因素是新冠疫情，2020年有280人病死、2021年467人、今年迄今64人；但很多警察提前退休或辭職，是因為士氣低落；他們目睹民眾的支持下降，尤其是非裔男子佛洛依德在明尼亞波利斯市遭警察跪頸致死，引發「削減警方預算」活動，還有其他非裔喪生在警察槍下。

上周康州布里斯托市的警察辦案， 結果遇襲，二死一傷。布里斯托市警局長古德向遇襲的...
上周康州布里斯托市的警察辦案， 結果遇襲，二死一傷。布里斯托市警局長古德向遇襲的兩位警察遺體致敬。(美聯社)

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