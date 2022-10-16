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加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

失蹤青年躲警自撞 車內搜出母遺體

編譯陳韻涵／綜合15日電
內布拉斯加州警方截獲的轎車，後車廂發現一具女屍。(內州哈里斯郡警局)
內布拉斯加州警方截獲的轎車，後車廂發現一具女屍。(內州哈里斯郡警局)

德州17歲少年泰勒‧羅尼茲(Tyler Roenz)和49歲母親蜜雪兒‧羅尼茲(Michelle Roenz)日前都被通報失蹤，內布拉斯加州警方14日發現泰勒駕駛的車輛並驅車追捕，雙方追逐後泰勒駕駛的轎車撞毀，警方在後車廂中發現一具女屍；警方未公布死者身分，消息人士則向媒體透露，該遺體是泰勒的母親。

羅尼茲母子失蹤一度觸發德州全境的CLEAR警戒，但該警戒在警方發現泰勒的蹤影後解除；該警戒是用以宣告成人可能遭綁架或有立即危險的通報，也會用來追查嫌疑犯的位置。

德州電視台「美國廣播公司13台」(ABC13)報導，泰勒今年3月被指控意圖性侵罪；法院紀錄顯示，泰勒在他的車裡攻擊一名18歲少女，撕毀她的上衣並打用腳踢她的臉。

哈里斯郡(Harris County)警長辦公室表示，這對母子最後一次被人看見是13日在休士頓北部漢柏市(Humble)自宅附近。

內州警方憑藉德州警方提供的線索，透過車輛辨識發現泰勒駕駛的馬自達四門轎車。

內布拉斯加州州警14日下午3時發現泰勒駕駛的馬自達3(Mazda 3)轎車位置，警車隨後出動追捕，泰勒高速逃逸期間在奧羅拉市(Aurora)撞車且受傷，奧羅拉市位於內州林肯市(Lincoln)西方約一小時車程處。

警方在後車廂發現一具女性遺體，但未說明其身分；消息人士告訴ABC13，車內屍體就是泰勒失蹤的母親。

哈里斯郡警長龔薩雷茲(Oscar Gonzalez)表示，泰勒傷勢嚴重，被送往格蘭愛蘭市(Grand Island)的聖方濟醫院(St. Francis Hospital)救治。

謀殺案調查員還在調查死者身分，死因待查驗，警方也未表示是否會以謀殺罪起訴泰勒。

蜜雪兒在個人臉書(Facebook)相當活躍，經常張貼救援動物和鼓勵人領養寵物的圖文，她與丈夫、泰勒及泰勒的姐姐同居。

警方尚未說明這一家人是否有家暴情況，也未說明泰勒斯為何逃逸及其母親的死因。

49歲的蜜雪兒‧羅尼茲疑遭兒子殺害。(取自臉書)
49歲的蜜雪兒‧羅尼茲疑遭兒子殺害。(取自臉書)
德州17歲少年泰勒‧羅尼涉嫌弒母，目前被警方留置問話。(取自當地電視KTRK/a...
德州17歲少年泰勒‧羅尼涉嫌弒母，目前被警方留置問話。(取自當地電視KTRK/abc13截屏)

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