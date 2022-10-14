「守誓者」成員作證：川普推文號召「狂野」示威
極右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)創始人及四名組織成員13日繼續接受陰謀煽動審判；聯邦調查局(FBI)探員證詞顯示，時任總統川普2020年12月19日推文號召支持者2021年1月6日去華府參加「狂野」(wild) 的「大規模抗議」，明顯激化了極端主義者 ；其中，佛州「守誓者」成員連續多日透過Signal加密聊天應用程式密集交換訊息，個個欣喜若狂。
川普推文內容要大家在國會驗證2020大選結果當天去華府示威；川普寫道：「去那裡，會很狂野！」(Be there, will be wild!)佛羅里達州「守誓者」領袖梅格斯(Kelly Meggs)聞訊後，激動地寫訊息給其他小組成員：「他叫我們都去國會大廈，還希望我們讓它變得狂野！」
在含有「守誓者」旗幟圖像的發文中，梅格斯寫道：「1月6日國會大廈前會狂飆。」國會大廈暴動前三天，梅格斯發給某名成員的訊息是：「1776，我們將創造歷史。」(1776年美國宣布獨立。)
之前已對一項陰謀指控認罪的佛州「守誓者」成員格雷登·楊 (Graydon Young)曾表示，儘管覺得「那像是傻瓜幹的差事」，他仍決定去華府。但「守誓者」創始人兼全國領袖羅德斯(Stewart Rhodes)2020年12月25日回應指稱，他不同意那種看法。
來自德州的羅德斯寫道：「川普需要知道我們支持他使用「起義法」(Insurrection Act)。他還得知道，他若不行動，就會是我們行動。」
羅德斯的律師強調，羅德斯認為川普會援引「起義法」，該法賦予總統廣泛權力，讓總統得以召集軍隊並決定軍隊如何行動。
羅德斯、梅格斯、來自維吉尼亞州的考德威爾(Thomas Caldwell)、佛州的哈里森(Kenneth Harrelson)和俄亥俄州的沃特金斯(Jessica Watkins)這五位「守誓者」成員，是國會暴動案第一批因陰謀煽動指控受審的被告；檢方稱這是一場阻止總統權力合法轉移的陰謀；該指控最高可判處20年徒刑。
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