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「守誓者」成員作證：川普推文號召「狂野」示威

記者胡玉立／綜合報導
極右翼民兵組織「守誓者」創始人及四名組織成員因涉嫌陰謀煽動2021年1月6日國會暴動，13日繼續接受審判。資料照片顯示當天多名身穿防彈背心的守誓者成員站在國會大廈前面。(美聯社)
極右翼民兵組織「守誓者」創始人及四名組織成員因涉嫌陰謀煽動2021年1月6日國會暴動，13日繼續接受審判。資料照片顯示當天多名身穿防彈背心的守誓者成員站在國會大廈前面。(美聯社)

極右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)創始人及四名組織成員13日繼續接受陰謀煽動審判；聯邦調查局(FBI)探員證詞顯示，時任總統川普2020年12月19日推文號召支持者2021年1月6日去華府參加「狂野」(wild) 的「大規模抗議」，明顯激化了極端主義者 ；其中，佛州「守誓者」成員連續多日透過Signal加密聊天應用程式密集交換訊息，個個欣喜若狂。

川普推文內容要大家在國會驗證2020大選結果當天去華府示威；川普寫道：「去那裡，會很狂野！」(Be there, will be wild!)佛羅里達州「守誓者」領袖梅格斯(Kelly Meggs)聞訊後，激動地寫訊息給其他小組成員：「他叫我們都去國會大廈，還希望我們讓它變得狂野！」

在含有「守誓者」旗幟圖像的發文中，梅格斯寫道：「1月6日國會大廈前會狂飆。」國會大廈暴動前三天，梅格斯發給某名成員的訊息是：「1776，我們將創造歷史。」(1776年美國宣布獨立。)

之前已對一項陰謀指控認罪的佛州「守誓者」成員格雷登·楊 (Graydon Young)曾表示，儘管覺得「那像是傻瓜幹的差事」，他仍決定去華府。但「守誓者」創始人兼全國領袖羅德斯(Stewart Rhodes)2020年12月25日回應指稱，他不同意那種看法。

來自德州的羅德斯寫道：「川普需要知道我們支持他使用「起義法」(Insurrection Act)。他還得知道，他若不行動，就會是我們行動。」

羅德斯的律師強調，羅德斯認為川普會援引「起義法」，該法賦予總統廣泛權力，讓總統得以召集軍隊並決定軍隊如何行動。

羅德斯、梅格斯、來自維吉尼亞州的考德威爾(Thomas Caldwell)、佛州的哈里森(Kenneth Harrelson)和俄亥俄州的沃特金斯(Jessica Watkins)這五位「守誓者」成員，是國會暴動案第一批因陰謀煽動指控受審的被告；檢方稱這是一場阻止總統權力合法轉移的陰謀；該指控最高可判處20年徒刑。

川普 佛州 華府

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