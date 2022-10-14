馬斯克賣「焦髮味」香水 聲稱「預售賣1萬瓶賺百萬」

全球首富馬斯克除了賣電動車，最近又開始賣起香水，他旗下「無聊公司」(Boring Company)推出一款名為「燒焦頭髮」的香水，售價每瓶100元，才剛上網預售就已經賣出超過1萬瓶，預計明年第一季才會開始出貨。(路透)

特斯拉 創辦人馬斯克 最近多了一個新頭銜：香水推手，他透過旗下「無聊公司」(Boring Company)銷售一款「燒焦頭髮」香水，售價每瓶100元，預計明年第一季才會出貨。

無聊公司官網形容，焦髮香水(Burnt Hair)為「作嘔欲望的精華」(Essence of Repugnant Desire)，附圖顯示冒著煙的紅色香水瓶。

這款香水推出數小時後，馬斯克推文宣布，已賣出1萬瓶，賺進100萬元。

馬斯克11日晚間推文寫道，「像我這樣的名字，進入香水產業無可避免。為何我要抗拒它這麼久！？」馬斯克(Elon Musk)姓氏中的musk意為麝香，是許多香水的基調。

馬斯克接著寫道：「等不及看到明日媒體報導，燒焦頭髮香水銷售已達約100萬元」，附上大笑的表情符號；馬斯克甚至將他在推特 (Twitter)上的自我介紹改成「香水推銷員」，但並未詳述香水如何或在哪裡製造。

全球首富馬斯克是推特最出名使用者之一，追隨者超過1億人；他經常利用推特做重大宣布，有些是正經的，有些則是開玩笑，例如他曾推文說要買英格蘭足球俱樂部曼聯(Manchester United)，幾個小時後又說只是開玩笑。

馬斯克是否收購推特還在打官司，他12日推文寫道：「請買我的香水，這樣我才能買推特。」

密蘇里州的普雷斯頓(Jonathan Preston)是焦髮香水的首批顧客之一，他在11日晚間下單預購兩瓶，表示一瓶要用來收藏，另一瓶拿來聞。

下單後，普雷斯頓收到一封購買通知電郵，標題是「火力全開」，內文寫道：「嘿，騷貨(hot stuff)！這封電郵確認你已購買焦髮香水，會冒煙，出貨後將另行通知，時間預計在2023年第一季。」

馬斯克旗下公司眾多，且也曾販售無關品牌主線的產品，包括特斯拉龍舌蘭酒(Tesla tequila)，以及無聊公司的火焰噴射器。