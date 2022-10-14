佛州州長涉挪用疫情補助 為無證客包機 財政部要調查

佛州州長德桑提斯9月中旬租用私人飛機將委內瑞拉籍無證客送到麻州瑪莎葡萄園島，財政部要調查其中是否涉及不當運用聯邦疫情補助經費。圖為這批無證客當時高興地抵達麻州。(美聯社)

財政部督察單位正在調查，佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)是否不當運用聯邦疫情補助款，挹注他的「運送非法移民前往庇護城市」的計畫，把約50名無證客空運到麻州 富裕的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)。

拜登總統去年3月簽署總金額近2兆元的「拯救美國計畫」(American Rescue Plan)，其中州與地方財政復甦基金(State and Local Fiscal Recovery Funds)項目下的孳息就高達數百萬元。調查焦點在於：佛州 政府是否在9月中旬將這筆錢用來把50名委內瑞拉人從德州經佛州送往麻州。

這筆基金訂有嚴格的使用規範，多份文件顯示，佛州官員支付156萬元給總部位於佛州的包機公司「垂直起落系統公司」(Vertol Systems Company)，派機飛往瑪莎葡萄園島，原本還打算再租一架前往拜登故鄉德拉瓦州，但最後並未成行。

德桑提斯大肆宣傳安排無證客自願前往麻州後不久，民主黨籍麻州參議員馬基(Ed Markey)和其他六名麻州議員9月17日致函財政部副督察長戴瑪(Richard Delmar)要求調查，「這樣濫用聯邦紓困基金違背國會好意，且似乎違反聯邦法律」。 戴瑪10月7日回信給馬基等人表示，將對收款方是否遵守(基金)使用指南展開審查。

馬基表示，德桑提斯「剝削弱勢移民，且用紓困經費達成政治目的」。

白宮則指德桑提斯將非法移民送往瑪莎葡萄園島是「殘忍且預謀的政治噱頭」。

德桑提斯的發言人塔琳‧芬斯克(Taryn Fenske)12日表示，佛州政策與預算辦公室(Office of Policy and Budget)「已向財政部的檢察長辦公室表明，這筆經費的利息，是佛州議會所撥發，州政府獲准動用；財政部來審查，就如同督察長辦公室所述，是『監督責任的一環』」。