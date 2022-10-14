哥大攜手百人會 調查華裔現況 盼華人積極參與

哥大和百人會合作，針對美國華裔現狀展開調查研究。(主辦單位提供)

哥倫比亞大學和華裔非營利組織百人會 (Committee of 100)13日宣布啟動美國華人 狀況調查研究。這項聯合調查研究將就人口、經濟、健康等方面的特點以及社會政治參與度等收集數據，以協助政府決策者和公眾進一步了解華人社區的狀況與需求，制定有效計畫和提供服務。

研究單位指出，多年來，美國對於華人社會經濟狀況一直缺乏系統和完備的資料和數據。哥大 和百人會聯手的這項調查研究，試圖有所改進和突破，希望華人能積極參與這項調查。

調查由哥大社會工作學院的中國社會政策中心(Columbia China Center for Social Policy)研究人員負責執行，包括受訪者心理狀況簡單評估，工作、薪酬、住房等問題。保護受訪者隱私，所有回答都匿名。回答過程中，如果受訪者對某些問題感到不舒服，可跳過這些問題。

這項調查研究在籌備過程中得到全美多個華人社區組織協助。今年夏天，這個項目的研究團隊在紐約華人策畫協會(CPC)、美華婦女行動聯盟(CAWA)、舊金山社區青年中心(CYC)和美國中部美中協會(USHCA) 幫助下，成功完成這項研究的測試調查。隨著調研正式展開，項目將邀請更多的組織、社區成員和團體參與，讓這項研究更具包容性，也讓更多人聽到全美華人社區的聲音。

哥大社會工作學院是美國最早成立的社會工作學院，在推進社會工作方面卓有成就。中國社會政策中心是為創新和推動中國及全球華人社會的福利政策而創建的研究型機構，致力於中國和世界各地的社會政策的討論與交流。百人會的多名成員和其他專家將成為該項目顧問，專長涵蓋多個學術及公民參與領域。

這項全國性調查將使用英文、簡體中文和繁體中文於網路進行。主辦單位歡迎目前住在美國的華裔成年人通過bit.ly/ChineseAmericanSurvey參與。