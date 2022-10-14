費特曼中風後受訪 需藉助電腦字幕 共和黨大作文章

曾在5月中風的賓州聯邦參議員民主黨候選人費特曼，在接受NBC專訪時需透過電腦字幕理解記者提問和作答；共和黨趁機對他健康現況大作文章。(美聯社)

期中選舉選情逐漸白熱化，國家廣播公司(NBC)專訪曾在5月初選前中風 的賓州 聯邦參議員民主黨 候選人、現任副州長費特曼(John Fetterman)，觀眾注意到費特曼需要透過電腦字幕理解記者提問和作答；共和黨趁機對他健康現況大作文章，民主黨盟友則爭相捍衛費特曼。

費特曼在11日播出的訪問中討論了中風如何影響聽覺，他表達想法時顯然也有些困難。採訪他的NBC記者伯恩斯(Dasha Burns)12日在節目中提到，採訪前與費特曼「閒聊」時，不確定對方是否理解談話內容，引來更多爭議。

費特曼訂於25日與共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)辯論。多位共和黨人藉機攻擊費特曼；資深共和黨策士海耶(Doug Heye)說：「NBC訪問凸顯費特曼能否勝任工作的問題。」奧茲陣營發聲明指責費特曼對健康嚴重性「不夠透明」，「費特曼必須對選民誠實，賓州選民必須在11月8日投票前獲知真相。」

全國共和黨參議院委員會(NRSC)發言人利佐 (Lizzie Litzow) 12日直指費特曼：「聯邦參議員與各色人等日常對話是基本要求，不能老靠字幕。如果費特曼連『閒聊』都做不了，怎能指望他充分代表賓州人？」

但伯恩斯引述中風專家說法表示，「費特曼使用字幕不代表他記憶力或認知狀況受損，他只是尚未完全康復；一旦採用字幕，他就能完全理解我的問題。」

民主黨人很快將這次採訪轉化為費特曼「透明和誠實的表現」。費特曼競選團隊12日不忘宣布，11日以來已募款逾100萬元。賓州參議員凱西(Bob Casey)推文說：「我常與費特曼一起競選，他毫無問題可以『閒聊』。初選獲勝後，他正與賓州選民建立聯繫，準備在華府為他們而戰。」

賓州民主黨前主席魯尼(T.J. Rooney)表示：「不斷出現在我腦海中的其實是『誠實』一詞。」全國民主黨官員表示，費特曼「這段時間經歷的是『最公開的中風康復過程』，選民非常同情並理解此事。」

費特曼本人則繼續公開露面並多次強調，中風不影響他的表達能力；他推文道，「在大眾面前從中風康復過來很不容易，明年1月我會好很多；而奧茲卻仍是個騙子。」

費特曼中風後繼續從政並非特例。參院有不少中風後康復的現任和前任參議員；但他們都是在參議員任期內中風，費特曼則是在競選期間中風。

最近民意調查顯示，費特曼和奧茲的競爭越來越激烈。包括福斯新聞在內的多項夏季民調曾顯示，費特曼領先奧茲兩位數，但過去幾個月差距已大幅縮小。9月民調顯示，費特曼僅領先奧茲二至三個百分點；有醫學背景的奧茲曾因嘲笑費特曼健康狀況而受到批評。

10月25日在哈里斯堡(Harrisburg)的辯論，將為費特曼提供字幕。