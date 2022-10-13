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明年社安金平均月增140元 但恐被高通膨吃掉大部分錢

記者顏伶如／即時報導
明年生活成本調幅達8.7%，社安署局宣布調高明年社安金，近7000萬人可多領144元。（美聯社）
明年生活成本調幅達8.7%，社安署局宣布調高明年社安金，近7000萬人可多領144元。（美聯社）

領取社安金的近7000萬美國民眾，2023年起每月金額將因生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)增加8.7%，創下40多年以來最大調升幅度；然而，通膨高漲下，日常生活各種開銷隨之走高，這波社安金調漲屆時恐將被通膨「吃掉」一大部分。

社會安全署(Social Security Administration，SSA)13日指出，從2023年1月起，領取社安金民眾平均每個月可多拿140元左右。

明年生活成本調幅達8.7%，社安署宣布調高明年社安金，近7000萬人可多領144...
明年生活成本調幅達8.7%，社安署宣布調高明年社安金，近7000萬人可多領144元。（美聯社）

社安金可以多拿雖是好消息，但不少民眾說，社安金調整幅度恐怕還是追不上通膨。住在芝加哥南區的85歲婦人雪莉‧帕克(Shirley Parker)便說，這波調整「幫助並不大」。她表示，居家修繕、日常生活用品花費都大幅增加，經濟壓力變得沉重，「食物貴得荒唐，我上超市買一袋東西竟要50元，裡面物件還不到10樣」。

根據13日公布的最新政府統計報告，美國通貨膨脹似乎正在加速成長中。今年9月的消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)比8月統計相比增加了0.4%，較2021年同期則增加8.2%。相較之下，今年8月消費者物價指數與7月間統計相比，只上升了0.1%。申請失業補助的人數，本周也增加。

社會安全署公布的事實統計表顯示，從2023年1月起，退休勞工平均每個月領取社安金金額為1827元。

另一方面，聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)B部份(Part B)保險月費將調降3%，社會安全署代署長基亞卡茲(Kilolo Kijakazi)說，社安金今年出現大規模的生活成本調整，聯邦醫療保險計畫保費卻是10多年來第一次並未隨之調高，「由此可見我們能為靠社安金過生活的美國老年人提供更多協助」。

拜登總統13日下午表示，聯邦醫療保險計畫保費降低，有助於讓退休族節省開銷。他說：「老年人明年將有辦法因應通貨膨脹。」他說：「這是10年來第一次社安金支票金額提高，但聯邦醫療保險計畫保費卻下降。」

美國中老年人協會(AARP)執行長詹金斯(Jo Ann Jenkins)說，這波社安金金額調整將為數以百萬計美國民眾帶來期待已久的紓困。

聯邦醫療保險 社安金 保費

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