提供Starlink太花錢？CNN：馬斯克要求國防部承擔費用

由馬斯克旗下公司SpaceX製造的「Starlink」衛星網路一直是烏克蘭軍隊的重要通訊管道，近日卻傳出該服務可能撤出的消息。(美聯社)

由馬斯克 （Elon Musk）旗下公司SpaceX 製造的「Starlink」衛星網路一直是烏克蘭 軍隊的重要通訊管道，近日卻傳出該服務可能撤出的消息。

CNN報導，到目前為止馬斯克已向烏克蘭捐贈大約20000顆Starlink衛星，他在推特上表示「該行動已花費SpaceX公司8000萬美元，今年年底將超過1億美元」，不過這個情況可能即將結束，因為SpaceX已警告美國國防部「除非美軍每月投入數千萬美元，否則可能會停止為烏克蘭提供這項支援」。

CNN獲得的文件顯示，上個月SpaceX致函五角大廈，稱其無法再繼續為Starlink支援服務提供資金，這封信還要求五角大樓接管烏克蘭政府和軍方使用Starlink的資金，更聲稱今年剩餘時間將耗資超過1.2億美元、未來12個月可能耗資近4億美元。SpaceX的政府銷售主管在信中提到「我們無法進一步向烏克蘭捐贈衛星網路、或無限期地為現有資源提供資金」。

文件中更出現一個此前未曾報導過的直接請求，該請求來自烏克蘭部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhniy），他7月向馬斯克提出「要求再增加近8000個Starlink衛星網路」。

最近還有報導指出隨著烏克蘭軍隊試圖重新奪回俄羅斯在該國東部和南部地區佔領的土地，部分地區出現廣泛的Starlink中斷情況，消息人士表示「這影響烏克蘭人為越過前線所做的一切努力」，另一位知情人士則透露「現在當烏克蘭解放一個地區時，必須要求開啟Starlink服務」。

知情人士更直言「烏克蘭知道其目前的政府和戰力完全依賴Starlink，而是否讓Starlink繼續運行的決定完全掌握在一個人手中，也就是馬斯克，沒有人決定賦予他這個權力，他只因自己建立的技術和公司而獲得這項權力」。