稱康州珊迪虎克小學屠殺是騙局 陰謀論者瓊斯判賠10億

極右派陰謀論者瓊斯稱八年前發生的康州珊迪虎克小學屠殺是騙局，遭死傷者家屬控告誹謗；康州陪審團12日裁定瓊斯須賠償9.65億元。圖為他上月22日在康州高等法院出庭。(美聯社)

極右派陰謀論網站「信息戰」(Infowars)創辦人瓊斯(Alex Jones)指稱八年前康州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊 案是個騙局，以達到控槍目的；此說遭死傷者家屬分別控告誹謗，康乃狄克州一個陪審團12日裁定，瓊斯敗訴，須賠償9.65億元。瓊斯的律師已計畫提出上訴。

這是瓊斯第二宗敗訴案，先前德州 陪審團已經裁定瓊斯必須賠償一名六歲罹難孩童家屬4930萬元。

2012年珊迪虎克小學發生槍擊，造成20名學生和六名教職員喪生，瓊斯卻一直堅稱這是反槍組織與主流媒體捏造的假新聞，根本沒有發生槍殺小學生屠殺案，目的在造成輿論達到槍枝管控的政治目的。

圖為康州一個陪審團12日裁定，瓊斯必須賠償9.65億元。原告在聆聽判決後，激動得相擁而泣。(路透)

多名遇害學生的家長分別在德州和康州告他誹謗，案發後，另外一名當時最先抵達現場的聯邦調查局人員也在康州對他提出告訴，並出庭作證。

部分被害人家屬在庭上作證時，講述了多年來不斷受到瓊斯支持者的嚴重騷擾和死亡威脅，等於二度傷害。同時瓊斯支持者還製作假視頻顯示罹難的小學生還在別處生活。

在康州陪審團作出裁決時，瓊斯並未出庭，但在他的Infowars節目中反擊說，「一切都是預先編好的，實在好笑，這是完全失控的左派」。

不過瓊斯的代表律師說，由於判決賠償金額比預期高，因此計畫上訴。

在審判期間，瓊斯雖然承認他對珊迪虎克的看法錯誤，但他仍把法庭當作表演場合，嘲笑法官及訴訟程序，又將此案稱為對言論自由權的侮辱，是民主黨和媒體的陰謀，目的是要讓他破產 。

控方的專家在訴訟中指瓊斯及Infowars 的母公司 Free Speech Systems ，利用大規模屠殺話題吸引觀眾群，並賺取數百萬元。一位財務鑑定專家在德州的訴訟中作證說，瓊斯和他的公司價值高達 2.7 億元。

早在今年4月，瓊斯了解將面臨巨額索賠時，他與Free Speech Systems就向德州南區聯邦破產法院聲請破產保護。