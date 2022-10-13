FDA批准 輝瑞、莫德納補強針5至17歲可接種

FDA12日宣布，已完整接種兩劑疫苗至少兩個月的5至17歲兒童及青少年可接種輝瑞或莫德納的新冠疫苗補強針。(路透)

美聯社報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日宣布，已完整接種兩劑疫苗 至少兩個月的5至17歲兒童及青少年可接種輝瑞 藥廠(Pfizer)或莫德納 藥廠(Moderna)針對Omicron變種病毒BA.4及BA.5兩種子變異株設計的次世代疫苗補強針，以防範秋冬可能面臨的新一波疫情。

專家指出，民眾對於官方不斷宣傳接種補強針的呼籲或許已感到疲乏，但接種補強針確有好處，因為輝瑞與莫德納的這款次世代疫苗含有一半的成分對抗原始病毒株、另一半對抗現正廣泛流行的BA.4、BA.5，因此又稱為「雙價疫苗」。

FDA的生物評估暨研究中心主任馬克斯(Peter Marks)也說：「疫苗仍是目前防範感染新冠最有效的方法；雖然兒童重症率低於成人，但在疫情變化的過程中確實也有愈來愈多兒童染疫並住院。」

不過，由於次世代雙價疫苗的緊急授權未經人體試驗，因此尚無法確知具體可以提供多少保護力，輝瑞與莫德納都還在研究中。

FDA指出，此次審查次世代疫苗緊急授權時，並未要求藥廠須經人體實驗，因為兩家藥廠之前都已經針對包含Omicron變種早期子變異病毒在內各種變種病毒做過研究，FDA認為輝瑞與莫德納都安全地提升了對抗病毒的抗體。

白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)說：「我們希望成人也可以在本月接種補強針，或至少在節日與親友聚集以前接種；就算是最近感染新冠的人也需要補強針，接種時間可以往後延三個月左右。」