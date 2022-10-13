類人腦細胞成功植入幼鼠腦部 史丹福研究觀察人腦發展

科學家把「類人腦」(brain organoid)細胞植入幼鼠腦部，會成長也產生連結；史丹福大學 研究人員這項研究，發表在12日出版的「自然」期刊，目的是進一步了解人腦的發展和腦部相關的疾病。

研究報告資深作者帕斯卡(Sergiu Pasca)說，自閉症、精神分裂症等疾病可能人類所獨有，但人腦顯然不容易取得。要了解這些神祕疾病，又沒有人腦細胞可供「摘取」、觀察，研究團隊想到的辦法是，像創造類似肝、腎臟、前列腺等器官的「器官細胞」一樣，也製造出腦「類器官」細胞。

研究團隊根據培養幹細胞的經驗，把人類皮膚細胞轉變為幹細胞，再誘導幹細胞成為不同種類的腦細胞，讓它們分裂繁殖成類似腦皮質的「類皮質」，研究司掌記憶、思考、學習、情緒等功能的腦部外層有何變化。

科學家把這種「類皮質」細胞植入兩、三天大的老鼠腦部，因為此一階段的鼠腦，細胞連結還未完成，仍在成形，最後會成長變大，占腦腔移植部位的三分之一，同時和幼鼠腦細胞神經元連結。

人類的神經細胞已有植入老鼠體內的紀錄，不過，教授心理學的帕斯卡說，這是首次把「類人腦」細胞植入仍在發育的老鼠腦部。

為了觀察這移植技術的實用性，團隊移植了兩種「類人腦」細胞到幼鼠腦部兩邊，一種取自正常人，另一種取自提摩西症候群(Timothy syndrome)患者身上。提摩西症候群是基因缺陷病，患者有先天性心臟病 、自閉症等，通常活不過兩歲半。

植入五到六個月後，這兩種神經元細胞果然發揮了不同的作用。團隊說，接下來，他們將從自閉症和經神分裂症患者身上培養「類腦細胞」，做類似的實驗，希望能夠觀察出這兩種疾病影響腦部的情況。