貝佐斯家族基金會 捐7.1億給哈金森癌症中心

總部位於西雅圖的哈金森癌症研究中心。(美聯社)

貝佐斯 家族基金會(Bezos Family Foundation)宣布捐贈7億1000萬元給總部位於西雅圖 的哈金森癌症 研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)；這是該中心歷來收到的最大筆捐款，也是近年捐給單一癌症研究機構的最大筆捐贈之一。

哈金森癌症研究中心表示，這筆捐款將資助36個新研究實驗室、大型研究設施建設、臨床試驗基礎設施投資和免疫治療研究十年。自2009年以來，貝佐斯家族已提供該中心近6800萬元。

哈金森癌症研究中心總裁兼主任林奇(Thomas Lynch)表示，他明白貝佐斯家族非常重視研究及治療方面的合作；「我知道邁克和賈姬．貝佐斯(Mike Bezos，Jackie Bezos)對盡快為患者帶來治療充滿熱情。」林奇指出，「研究給人希望，也給了我們希望，下一位患者的選擇可能會不同。」該中心希望未來加快臨床試驗步伐，以在90天內審查和開展試驗為目標。

賈姬‧貝佐斯是亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)的母親，她的丈夫邁克是傑夫·貝佐斯的繼父。傑夫·貝佐斯2021年7月辭去亞馬遜執行長。

邁克．貝佐斯發表聲明，讚揚今年稍早哈金森癌症研究中心與西雅圖癌症護理聯盟(Seattle Cancer Care Alliance)、西雅圖兒童醫院(Seattle Children's Hospital)和華盛頓大學醫院(UW Medicine)合併為統一的成人癌症研究中心。

哈金森癌症研究中心4月與西雅圖癌症護理聯盟合併，9月甫自西雅圖大型購物中心「大學村」(University Village)東主斯隆夫婦(Stuart Sloan & Molly Sloan)手中收到另一筆7800萬元鉅額捐款；顯示中心擴建後，慈善捐款正在增加。2021年該中心總收入達9億8400萬元，其中約有8640萬元來自慈善捐贈，相當於收入的8%。