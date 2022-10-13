麥克阿瑟基金會25位「天才獎」 華裔藝術家、醫師上榜
俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)12日宣布2022年得獎者名單，25位得主有社會學者、天體動力學家、電腦科學家、律師、藝術家等等，研究主題小到分子材料、大到外太空；他們的名字未必家喻戶曉，但在其研究領域受人尊重；得獎者將在未來五年內獲得80萬元無條件贈款，持續進行研究。
麥克阿瑟研究員計畫(MacArthur Fellows program)主任卡路斯(Marlies Carruth)指出，麥克阿瑟基金會(John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)獎金是為「在工作中表現出非凡創造力和更多願景者」設立，提供受獎者不受限的財政支持，以更大自由度和靈活性推展其創造性工作和傾向。
現年49歲的紐約華裔藝術家陳佩之(Paul Chan)也是獲獎人之一，他利用各種不同媒介創作藝術來表達人的複雜和矛盾，受到青睞。康州醫師兼研究員艾蜜莉．王(Emily Wang)創辦診所網，聘請社區衛生人員和醫生來治療出獄的人，獲得麥克阿瑟天才獎。
今年部分得主的研究主題特別有時效性；例如，40歲的社會學者卡爾森 (Jennifer Carlson) 的調查研究主題是塑造出美國槍枝文化的動機和假設；倡議人士羅斯(Loretta J. Ross)教授的課程旨在打擊所謂「取消文化」；電腦科學家崔葉金(Yejin Choi，音譯) 的工作涉及到使用電腦語言學來檢測從假消費者評論到假新聞的所有內容。
45歲的華盛頓大學及艾倫人工智能研究所教授崔葉金獲獎後謙遜表示，「我認為這個獎項應該給其他人，而不是給我；作為移民女性，我必須克服很多困難。」
51歲的天體動力學家莫里巴·賈 (Moriba Jah) 是另類「太空環保主義」倡議者，呼籲將地球軌道視為有限的自然資源；目前在地球軌道上有近3萬個人造物體，他試圖管理「太空交通」，確保人道衛星不會在地球軌道相撞。
25位「麥克阿瑟獎金」得主最年輕的是35歲的物理學家普羅希拉(Steven Prohira)；最年長的是69歲的羅斯和植物生態學家基默爾(Robin Wall Kimmerer)。
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