麥克阿瑟基金會25位「天才獎」 華裔藝術家、醫師上榜

康州醫師兼研究員艾蜜莉．王。(麥克阿瑟基金會網站)

俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)12日宣布2022年得獎者名單，25位得主有社會學者、天體動力學家、電腦科學家、律師、藝術家等等，研究主題小到分子材料、大到外太空 ；他們的名字未必家喻戶曉，但在其研究領域受人尊重；得獎者將在未來五年內獲得80萬元無條件贈款，持續進行研究。

麥克阿瑟研究員計畫(MacArthur Fellows program)主任卡路斯(Marlies Carruth)指出，麥克阿瑟基金會(John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)獎金是為「在工作中表現出非凡創造力和更多願景者」設立，提供受獎者不受限的財政支持，以更大自由度和靈活性推展其創造性工作和傾向。

紐約藝術家陳佩之利用各種不同媒介創作藝術，以表達人的複雜和矛盾，榮獲麥克阿瑟基金會天才獎。(麥克阿瑟基金會網站)

現年49歲的紐約華裔藝術家陳佩之(Paul Chan)也是獲獎人之一，他利用各種不同媒介創作藝術來表達人的複雜和矛盾，受到青睞。康州醫師兼研究員艾蜜莉．王(Emily Wang)創辦診所網，聘請社區衛生人員和醫生來治療出獄的人，獲得麥克阿瑟天才獎。

今年部分得主的研究主題特別有時效性；例如，40歲的社會學者卡爾森 (Jennifer Carlson) 的調查研究主題是塑造出美國槍枝文化的動機和假設；倡議人士羅斯(Loretta J. Ross)教授的課程旨在打擊所謂「取消文化」；電腦科學家崔葉金(Yejin Choi，音譯) 的工作涉及到使用電腦語言學來檢測 從假消費者評論到假新聞的所有內容。

45歲的華盛頓大學及艾倫人工智能 研究所教授崔葉金獲獎後謙遜表示，「我認為這個獎項應該給其他人，而不是給我；作為移民女性，我必須克服很多困難。」

51歲的天體動力學家莫里巴·賈 (Moriba Jah) 是另類「太空環保主義」倡議者，呼籲將地球軌道視為有限的自然資源；目前在地球軌道上有近3萬個人造物體，他試圖管理「太空交通」，確保人道衛星不會在地球軌道相撞。

25位「麥克阿瑟獎金」得主最年輕的是35歲的物理學家普羅希拉(Steven Prohira)；最年長的是69歲的羅斯和植物生態學家基默爾(Robin Wall Kimmerer)。