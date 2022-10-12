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1瓶100美元 馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉創辦人馬斯克的無聊公司（Boring Company）正推出一款新香水「燒焦的頭髮」，每瓶售價100美元。（美聯社）
特斯拉創辦人馬斯克的無聊公司（Boring Company）正推出一款新香水「燒焦的頭髮」，每瓶售價100美元。（美聯社）

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克的無聊公司（Boring Company）正推出一款新香水，持續締造讓一開始是玩笑的東西變成搶手商品的紀錄。

彭博資訊報導，馬斯克11日在推特上宣布，這款香水名為「燒焦的頭髮」，描述其為「令人生厭的欲望精華」，隨後馬斯克還把推特自介改成「香水銷售員」，無聊公司在個別的產品頁面將這款香水標為一瓶100美元。馬斯克後來再發推文說，已售出1萬瓶。

馬斯克曾在9月份的一則推文中表示，無聊公司將為男性推出一款香水，幫助他們「在人群中脫穎而出。他11日說：「像我這樣的名字（Musk意為麝香），進入香水這行是不可避免的 - 為何我還要和它抗爭這麼久？」

雖然馬斯克過去推出的產品常帶有玩笑性質，但他龐大的粉絲已讓這些商品變成炙手可熱的收藏品。無聊公司曾在2018年限量銷售2萬個火焰噴射器，希望籌得1,000萬美元，用於隧道建設測試，結果這款商品獲得熱烈追捧。他還藉由這些商品來嘲笑做空特斯拉的投資人，例如特斯拉龍舌蘭酒、短褲。

馬斯克還說，這款香水接受用狗狗幣購買，而且任何性別都可使用。

馬斯克 特斯拉 推特

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