「推理女神探 」 老牌演員安吉拉蘭斯伯瑞安詳辭世 享壽96歲

圖為安吉拉·蘭斯伯瑞1997年2月22日獲美國演員工會頒發終身成就獎。(路透)

資深女演員、五座東尼獎得主安吉拉·蘭斯伯瑞(Angela Lansbury)11日凌晨在洛杉磯家中過世，享耆壽96歲。她的家人宣布了她的死訊，指她「安詳去世；距離她97歲生日只差五天。」

蘭斯伯瑞1925年10月16日生於倫敦，她不僅在百老匯 舞台劇史上備受尊崇，在電視、電影也成就斐然。她曾扮演過凶殘麵包師、會唱歌的茶壺、蘇聯間諜和小鎮偵探等眾多令人難忘的角色，讓好幾代粉絲讚歎不已。

1996年，蘭斯伯瑞入選電視名人堂；2013年獲奧斯卡 終身成就獎；2014年，英國女王伊麗莎白二世授予她「大英帝國爵級司令勳章」(Dame Commander of the British Empire，DBE)。她受勳時表示：「能得到出生國表揚，我非常自豪；能在這種情況下見到女王，既難得又可愛。」

蘭斯伯瑞從1960年代開始在百老匯演出音樂劇，畢生共獲得五座東尼獎，其中四次勇奪音樂劇女主角，成就至今無人能及。她最近一次獲得東尼獎是在2009年諾維考沃(NoelCoward)知名劇作「舊愛靈靈妻」(Blithe Spirit)中，詮釋靈媒阿爾卡蒂夫人(Madame Arcati)，獲最佳話劇女配角獎。

1984年，蘭斯伯瑞接演CBS黃金時段犯罪類型電視劇集「推理女神探 」(Murder, She Wrote)，共演出12季；因此贏得四座金球獎最佳戲劇類女主角獎；她也曾連續12年被提名 艾美獎最佳戲劇類劇集女主角，卻都空手而回。她在1942年初赴好萊塢發展，1944、1945和1962年三度被提名奧斯卡最佳女配角。

1991年她為「美女與野獸」動畫版「茶壺太太」配音，將歌唱技巧從百老匯帶到大銀幕。

蘭斯伯瑞成長於倫敦富裕家庭，母親為愛爾蘭演員，父親是政治家，祖父喬治．蘭斯伯瑞(George Lansbury)曾任工黨黨魁和反對黨領袖。1940年為逃離倫敦大轟炸，她移居美國，在紐約市學習表演。

蘭斯伯瑞與丈夫彼得·肖(Peter Shaw)結縭53年，對方於2003年離世。兩人育有三名子女、三個孫子及五個曾孫。