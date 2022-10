「寇克船長」威廉沙特納回憶錄：從太空 珍視地球之美

在經典科幻影集「星際爭霸戰」中飾演寇克船長的威廉·沙特納(右)在回憶錄中,形容去年10月上太空,目睹地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆,讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。(Getty Images)

在經典科幻影集「星際爭霸戰」(Star Trek)中飾演寇克船長的影星威廉 ‧沙特納(William Shatner),2021年10月曾搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)的藍源太空公司(Blue Origin)火箭升空,在太空邊緣邊覽地球美景;在日前公開的回憶錄中,沙特納透露這場星際之旅是他所經歷過「最強烈的悲戚感受」之一,但同時也激發他珍視地球的美。

在最新的回憶錄「勇往直前:敬畏與奇蹟人生的反思」(Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder,暫譯)裡,沙特納寫到,這場太空旅程不如他預期中的那樣充滿敬畏,看到地球溫暖的藍色光芒被寒冷黑暗的太空包覆,反而讓他感覺自己像是在參加一場「喪禮」。

回憶錄的節錄片段由娛樂新聞網站Variety記者瑪麗安‧威廉姆森(Marianne Williamson)報導,帶大家進一步瞭解沙特納對於太空旅程的感受。

回憶錄寫到,直到離開地球表面,他才意識到地球上的生命有多麼寶貴,「我發現美並不在外太空,美就在下面的地球,和我們所有人在一起。離開之後讓我和我們這個渺小星球的連結更深刻了。」

沙特納表示,看到地球如此脆弱,再想到人類如此輕率地破壞地球,令他感到非常悲傷,「這是我所遇過最強烈的悲戚感。太空的嚴寒與下方溫暖地球的對比令我感到無比悲傷。」

回憶錄寫到:「我的太空之旅應該是一次慶祝,相反的是,這趟旅程感覺像一場喪禮。」

一年前沙特納返回地面,踏出藍源太空公司的太空艙,當其他三名太空人 大聲歡呼慶祝時,他激動落淚對迎接他們的貝佐斯說:「這世界上的每個人都得體驗看看。」

他擁抱貝佐斯說:「我對剛剛發生的一切感到激動,我希望永遠不要從中平復過來。」