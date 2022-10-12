聯邦專家小組：8─18歲青少年應接受焦慮症心理測驗

衛生部專家小組表示，8至18歲的青少年，不管有沒有焦慮症的徵兆，都應接受心理測驗。圖為賓州貝勒芳騰市一名13歲學童獨自在戶外做功課。(美聯社)

衛生部委任的專家小組11日表示，8至18歲的青少年，不管有沒有焦慮症的徵兆，都應接受心理測驗；這是全國醫學 界首度提出這樣的建議。

衛生部鑑於越來越多青少年心理健康 出問題，特別委任預防醫學等專家，成立顧問小組。小組成員、喬治梅森大學照護學院教授瑪莎·庫比克(Martha Kubik)說，焦慮是當今青少年之間最常見的心理健康問題。

根據小組的定義，凡過度害怕或憂慮，進而展現出情緒或行為徵候，就叫做焦慮(anxiety)。小組建議以問卷方式，找出可能患有焦慮症的青少年，不同的研究指出，用認知行為療法或心理治療，都對焦慮症患者有益。

庫比克說，少年時期焦慮問題不好好處理，成年時可能變成憂鬱症 等更難治療的症狀，及早篩檢可提高各界的警覺，如需進一步評估，就該接受正式鑑定，決定是否送醫治療。

小組4月提出建議草案，檢視多種兒童及青少年焦慮篩檢及治療的證據後，正式在美國醫學會期刊發表以上建議。

芝加哥盧瑞兒童醫院沃卡普(John Walkup)醫師及同事發文表示，贊同小組建言，因為他們也看出，多數心理失調症，包括焦慮症，都起自孩提和青少年時期。

衛生部3月公布的研究報告顯示，美國3至17歲未成年人被診斷出罹患焦慮症的人數，從2016年到2020年間增加了29％，憂鬱症人數增加27％。專家說，新冠疫情爆發以來，問題更加惡化。

小組同時再度確認稍早前的建議，12歲以上，不論是否有憂鬱症的徵兆，都應接受心理測驗，12歲以下則不必。至於檢測自殺風險，無徵兆的兒童或青少年，都不必經常接受心理測驗。