我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

聯邦專家小組：8─18歲青少年應接受焦慮症心理測驗

記者張聲肇／綜合報導
衛生部專家小組表示，8至18歲的青少年，不管有沒有焦慮症的徵兆，都應接受心理測驗。圖為賓州貝勒芳騰市一名13歲學童獨自在戶外做功課。(美聯社)
衛生部專家小組表示，8至18歲的青少年，不管有沒有焦慮症的徵兆，都應接受心理測驗。圖為賓州貝勒芳騰市一名13歲學童獨自在戶外做功課。(美聯社)

衛生部委任的專家小組11日表示，8至18歲的青少年，不管有沒有焦慮症的徵兆，都應接受心理測驗；這是全國醫學界首度提出這樣的建議。

衛生部鑑於越來越多青少年心理健康出問題，特別委任預防醫學等專家，成立顧問小組。小組成員、喬治梅森大學照護學院教授瑪莎·庫比克(Martha Kubik)說，焦慮是當今青少年之間最常見的心理健康問題。

根據小組的定義，凡過度害怕或憂慮，進而展現出情緒或行為徵候，就叫做焦慮(anxiety)。小組建議以問卷方式，找出可能患有焦慮症的青少年，不同的研究指出，用認知行為療法或心理治療，都對焦慮症患者有益。

庫比克說，少年時期焦慮問題不好好處理，成年時可能變成憂鬱症等更難治療的症狀，及早篩檢可提高各界的警覺，如需進一步評估，就該接受正式鑑定，決定是否送醫治療。

小組4月提出建議草案，檢視多種兒童及青少年焦慮篩檢及治療的證據後，正式在美國醫學會期刊發表以上建議。

芝加哥盧瑞兒童醫院沃卡普(John Walkup)醫師及同事發文表示，贊同小組建言，因為他們也看出，多數心理失調症，包括焦慮症，都起自孩提和青少年時期。

衛生部3月公布的研究報告顯示，美國3至17歲未成年人被診斷出罹患焦慮症的人數，從2016年到2020年間增加了29％，憂鬱症人數增加27％。專家說，新冠疫情爆發以來，問題更加惡化。

小組同時再度確認稍早前的建議，12歲以上，不論是否有憂鬱症的徵兆，都應接受心理測驗，12歲以下則不必。至於檢測自殺風險，無徵兆的兒童或青少年，都不必經常接受心理測驗。

自殺是美國15至24歲年輕人的第二大死因，僅次於意外死亡。波士頓心理學家布克斯坦(Oscar Bukstein)說，治本之道不在於找出有自殺風險的年輕人，而是要對有自殺傾向的年輕人提供良好的治療環境。

研究顯示，新冠疫情讓罹患焦慮症和憂鬱症的3至17歲人口顯著增加，因此衛生部專家小...
研究顯示，新冠疫情讓罹患焦慮症和憂鬱症的3至17歲人口顯著增加，因此衛生部專家小組首度建議滿八歲者接受憂鬱症檢測。圖為疫情爆發之初，一名旅客孤單地在空蕩蕩的亞特蘭大機場候機室。(美聯社)

醫學 憂鬱症 心理健康

上一則

「推理女神探 」 老牌演員安吉拉蘭斯伯瑞安詳辭世 享壽96歲

延伸閱讀

新加坡單日確診又破萬 提前開打莫德納雙價疫苗

新加坡單日確診又破萬 提前開打莫德納雙價疫苗
免學貸計畫德州又挨告：未徵求公眾意見 違反聯邦程序

免學貸計畫德州又挨告：未徵求公眾意見 違反聯邦程序
美聯邦眾議員溫斯卓普訪台　將晉見蔡英文

美聯邦眾議員溫斯卓普訪台　將晉見蔡英文
曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

曾角逐民主黨總統初選 前夏威夷聯邦眾議員宣布退黨

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖